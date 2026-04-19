В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 19.04.2026
В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов
В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 19.04.2026
В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов
Пожар на морском терминале, возникший в порту Туапсе после атаки ВСУ, потушили. Также локализован разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Об этом... РИА Новости Крым, 19.04.2026
туапсе
краснодарский край
новости
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Пожар на морском терминале, возникший в порту Туапсе после атаки ВСУ, потушили. Также локализован разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В ночь на 16 апреля ВСУ атаковали беспилотниками Кубань. После удара загорелся морской терминал в Туапсе. В округе ввели режим ЧС.Также оперштаб проинформировал, что специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе, который произошел из-за пожара на морском терминале. Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку. Выхода нефтепродуктов в море не допущено, подчеркнули в оперштабе.В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область – три человека ранены, на складах в Таганроге возник пожар, повреждены коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
туапсе
краснодарский край
туапсе, краснодарский край, новости, происшествия, пожар
В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов

В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов в реке

15:22 19.04.2026 (обновлено: 15:43 19.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Пожар на морском терминале, возникший в порту Туапсе после атаки ВСУ, потушили. Также локализован разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В ночь на 16 апреля ВСУ атаковали беспилотниками Кубань. После удара загорелся морской терминал в Туапсе. В округе ввели режим ЧС.
"В Туапсе ликвидировали возгорание на морском терминале. В тушении были задействованы свыше 150 человек и 49 единиц техники", – сказано в сообщении краевого оперштаба в канале в Мах.
Также оперштаб проинформировал, что специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе, который произошел из-за пожара на морском терминале. Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку. Выхода нефтепродуктов в море не допущено, подчеркнули в оперштабе.
В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область – три человека ранены, на складах в Таганроге возник пожар, повреждены коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж.
ТуапсеКраснодарский крайНовостиПроисшествияПожар
 
