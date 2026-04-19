В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов

2026-04-19T15:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Пожар на морском терминале, возникший в порту Туапсе после атаки ВСУ, потушили. Также локализован разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В ночь на 16 апреля ВСУ атаковали беспилотниками Кубань. После удара загорелся морской терминал в Туапсе. В округе ввели режим ЧС.Также оперштаб проинформировал, что специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе, который произошел из-за пожара на морском терминале. Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку. Выхода нефтепродуктов в море не допущено, подчеркнули в оперштабе.В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область – три человека ранены, на складах в Таганроге возник пожар, повреждены коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

