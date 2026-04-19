В Севастополе заложат 180 гектаров виноградников до конца года

2026-04-19T19:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в этому году планируется заложить 180 гектаров молодых виноградников. Размер финансирования отрасли в рамках госпрограммы "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов" составит 600 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Отрасль виноградарства в регионе развивается при существенной финансовой поддержке. Виноградарские хозяйства благодаря господдержке каждый год увеличивают площади насаждений, внедряют передовые технологии и расширяют сортовой состав, отметили в правительстве."В 2026 году размер финансирования отрасли в рамках государственной программы "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов" составит 600 миллионов рублей. Они могут быть направлены хозяйствами на закладку молодых виноградников, уходные работы как за насаждениями в возрасте до четырех лет, так и за плодоносящими участками", – приводит пресс-служба слова начальника управления отраслевого развития сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Натальи Матвеевой.Кроме того, субсидии можно использовать на покупку оборудования для производства винодельческой продукции и специализированной сельхозтехники. Размер возмещения достигает 80% от понесенных затрат, добавила Матвеева.В севастопольском регионе с 2014 года предприятиям отрасли уже оказано более 3,25 миллиарда рублей господдержки. За этот период в Севастополе высажено почти 3,5 тысячи гектаров виноградников. Сейчас общая площадь виноградников составляет около 7,5 тысячи гектаров, из них плодоносящих 5,3 тысячи гектара. В 2025 году в регионе заложили 259 гектаров этой ягоды, уточнили в правительственной пресс-службе.Севастопольские виноградари высоко оценили текущий сельскохозяйственный год, который начался еще после сбора урожая 2025 года и оказался очень перспективным в плане влагонакопления и отсутствия экстремальных заморозков. Такие климатические условия и господдержка дают очень хорошие перспективы для развития отрасли в 2026 году.Ранее сообщалось, что больше 263 миллионов рублей выделили виноградарям и виноделам Севастополя на уход за виноградниками в этом году.В начале апреля министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк выразил мнение, что отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки. Речь о категориях, через призму которых следует рассматривать перспективность всей отрасли: микровиноделие, производство винограда и хозяйства с закрытым производственным циклом.В 2025 году Азово-Черноморское управление Россельхознадзора провело инвентаризацию более 2 439 гектаров виноградников на территории Крыма и более 3 468 гектаров на территории Севастополя. Специалисты не обнаружили фантомных виноградников. Однако на некоторых предприятиях имеются расхождения по количеству виноградных насаждений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых винКлимат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментовКрымский кагор признали одним из лучших в России

