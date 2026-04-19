В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.04.2026
2026-04-19T09:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе был закрыт в воскресенье в 9:08. Ограничения действовали около часа. На это время для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
09:52 19.04.2026 (обновлено: 09:55 19.04.2026)