В детском питании в Чехии нашли крысиный яд

В детском питании в Чехии нашли крысиный яд - РИА Новости Крым, 19.04.2026

Чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp, пишет РИА Новости.

2026-04-19T21:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp, пишет РИА Новости.Баночки с отравленным детским питанием выглядят подозрительно: у них на дне белые наклейки с красным кругом, также они повреждены – имеют ранее открытую крышку, которая при открытии не издает соответствующего щелчка. Продукт в такой таре имеет необычный или испорченный запах.По информации местных СМИ, стеклянные баночки с детским питанием от компании Hipp, в составе которых крысиный яд, в последние дни также выявлены в магазинах Австрии и Словакии, также сообщает РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядовитую рыбу под видом скумбрии продавали на КубаниКак определить поддельный сидрКак отличить этиловый спирт от метилового яда – эксперт

