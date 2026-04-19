https://crimea.ria.ru/20260419/v-detskom-pitanii-v-chekhii-nashli-krysinyy-yad-1155331297.html
В детском питании в Чехии нашли крысиный яд
2026-04-19T21:31
чехия
новости
дети
еда
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/39/1100933942_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_a6d7a1c28f095afbe5afd5c442e788b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp, пишет РИА Новости.Баночки с отравленным детским питанием выглядят подозрительно: у них на дне белые наклейки с красным кругом, также они повреждены – имеют ранее открытую крышку, которая при открытии не издает соответствующего щелчка. Продукт в такой таре имеет необычный или испорченный запах.По информации местных СМИ, стеклянные баночки с детским питанием от компании Hipp, в составе которых крысиный яд, в последние дни также выявлены в магазинах Австрии и Словакии, также сообщает РИА Новости.
чехия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/39/1100933942_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe924971390fefc1edd3457ebd938ed5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Крысиный яд нашли в детском питании в Чехии – начато расследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp, пишет РИА Новости.
"Компания Hipp сообщила в воскресенье, что в банках с детским питанием ее производства был обнаружен крысиный яд. Такие банки были найдены в одном из магазинов компании в городе Брно на юго-востоке республики. В связи с этим полиция Южно-Моравского края, центром которого является Брно, начала расследование", – сказано в сообщении.
Баночки с отравленным детским питанием выглядят подозрительно: у них на дне белые наклейки с красным кругом, также они повреждены – имеют ранее открытую крышку, которая при открытии не издает соответствующего щелчка. Продукт в такой таре имеет необычный или испорченный запах.
По информации местных СМИ, стеклянные баночки с детским питанием от компании Hipp, в составе которых крысиный яд, в последние дни также выявлены в магазинах Австрии и Словакии, также сообщает РИА Новости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
