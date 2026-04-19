Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260419/v-detskom-pitanii-v-chekhii-nashli-krysinyy-yad-1155331297.html
В детском питании в Чехии нашли крысиный яд
Чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2026
чехия
новости
дети
еда
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/39/1100933942_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_a6d7a1c28f095afbe5afd5c442e788b3.jpg
чехия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/39/1100933942_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe924971390fefc1edd3457ebd938ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:31 19.04.2026
 
© РИА Новости . Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Чешские правоохранители инициировали расследование в связи с обнаружением крысиного яда баночках с детским питанием от компании Hipp, пишет РИА Новости.
"Компания Hipp сообщила в воскресенье, что в банках с детским питанием ее производства был обнаружен крысиный яд. Такие банки были найдены в одном из магазинов компании в городе Брно на юго-востоке республики. В связи с этим полиция Южно-Моравского края, центром которого является Брно, начала расследование", – сказано в сообщении.
Баночки с отравленным детским питанием выглядят подозрительно: у них на дне белые наклейки с красным кругом, также они повреждены – имеют ранее открытую крышку, которая при открытии не издает соответствующего щелчка. Продукт в такой таре имеет необычный или испорченный запах.
По информации местных СМИ, стеклянные баночки с детским питанием от компании Hipp, в составе которых крысиный яд, в последние дни также выявлены в магазинах Австрии и Словакии, также сообщает РИА Новости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
