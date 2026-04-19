Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте
Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте
Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте

Автоэксперт напомнил правила безопасного маневрирования мотоцикла в городе и на трассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Мотоциклы и мопеды часто можно встретить на дорогах полуострова в весенне-летний период. Этот маневренный вид транспорта требует от водителя особой сноровки и знания правил безопасного вождения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил автоэксперт, директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков.

"В первую очередь – надевать шлем, согласно правилам дорожного движения. Шлем должен быть застегнут, потому что застегнутый и не застегнутый шлем – это совершенно два разных шлема. В случае удара шлем отлетает от головы в две секунды, и дальше человек летит просто без него", – объяснил эксперт.

Гость студии также обратил внимание, что экипировка в целом часто спасает жизнь и здоровье водителя и не стоит ею пренебрегать.
"Помимо шлема – это мотоботы, которые почти никто не одевает. Это наколенники, это защита спины, позвоночника. Вся экипировка должна быть комфортной, потому что если человек наденет зимнюю экипировку летом, ему будет не комфортно, он будет менее внимательным, будет распылять свое внимание на свой дискомфорт. Экипировка обязательно должна соответствовать сезону", – пояснил специалист.
По мнению эксперта, садиться за руль мотоцикла нужно действительно с пониманием и уважением к этому транспорту.
"Нужно сначала какое-то время, какое-то количество километров, 5-10, как минимум, ехать спокойно – во-первых, прогреть транспорт и, во-вторых, чуть-чуть привыкнуть к нему в целом", – советует собеседник.
Очень важный фактор безопасности, по мнению Ивана Новикова, – помнить о том, что мототранспорт малозаметен на дороге среди других средств передвижения.

"Это супернезаметный транспорт, но он супербыстрый. Как будто два совершенно разных противоположных значения. И автомобилисты сбивают мотоциклистов именно потому, что они их просто не видят", – объяснил гость эфира.

В любом случае ответственность за собственную безопасность должен брать на себя сам водитель мотоцикла, считает директор автошколы.
"Нужно понимать, что разница в скорости должна быть не больше, чем 20 км/ч от потока. То есть если поток едет со скоростью 40 км/ч, то мотоциклисты могут ехать со скоростью максимум 60 км/ч. Только мотоциклист сам ответственен за свои действия, за свою жизнь", – подытожил эксперт.
