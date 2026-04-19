https://crimea.ria.ru/20260419/supernezametnyy-i-superbystryy-pravila-bezopasnoy-ezdy-na-mototransporte-1155238691.html

Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте

Мотоциклы и мопеды часто можно встретить на дорогах полуострова в весенне-летний период. Этот маневренный вид транспорта требует от водителя особой сноровки и... РИА Новости Крым, 19.04.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1c/1146034502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08cdfc7a336f2f9aee258d2b62c32f8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Мотоциклы и мопеды часто можно встретить на дорогах полуострова в весенне-летний период. Этот маневренный вид транспорта требует от водителя особой сноровки и знания правил безопасного вождения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил автоэксперт, директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков.Гость студии также обратил внимание, что экипировка в целом часто спасает жизнь и здоровье водителя и не стоит ею пренебрегать."Помимо шлема – это мотоботы, которые почти никто не одевает. Это наколенники, это защита спины, позвоночника. Вся экипировка должна быть комфортной, потому что если человек наденет зимнюю экипировку летом, ему будет не комфортно, он будет менее внимательным, будет распылять свое внимание на свой дискомфорт. Экипировка обязательно должна соответствовать сезону", – пояснил специалист.По мнению эксперта, садиться за руль мотоцикла нужно действительно с пониманием и уважением к этому транспорту."Нужно сначала какое-то время, какое-то количество километров, 5-10, как минимум, ехать спокойно – во-первых, прогреть транспорт и, во-вторых, чуть-чуть привыкнуть к нему в целом", – советует собеседник.Очень важный фактор безопасности, по мнению Ивана Новикова, – помнить о том, что мототранспорт малозаметен на дороге среди других средств передвижения.В любом случае ответственность за собственную безопасность должен брать на себя сам водитель мотоцикла, считает директор автошколы."Нужно понимать, что разница в скорости должна быть не больше, чем 20 км/ч от потока. То есть если поток едет со скоростью 40 км/ч, то мотоциклисты могут ехать со скоростью максимум 60 км/ч. Только мотоциклист сам ответственен за свои действия, за свою жизнь", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Опасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводитьЗа смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два годаПочти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

