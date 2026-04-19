Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде
Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде
в День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, заявил глава Крыма РИА Новости Крым, 19.04.2026
2026-04-19T11:32
2026-04-19T11:32
2026-04-19T11:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Современных нацистов, с которыми сегодня сражается армия России, ждет участь их предшественников. Об этом в День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Свидетельства о преступлениях фашистов, совершенных Крыму, включены в материалы Нюрнбергского трибунала, уточнил глава РК."Верховный суд Крыма в 2022 году установил юридический факт геноцида на полуострове в период фашистской оккупации не менее 219 тысяч человек. Это гражданские люди, убитые в ходе карательных акций и массовых казней, расстрелянные и замученные в тюрьмах и концлагерях, это военнопленные и десятки тысяч наших земляков, угнанных на принудительные работы в Германию", – обозначил глава региона.Также он напомнил, что одно из мест массовых казней находилось в Симферопольском районе, возле села Дубки.Ранее председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков выразил уверенность, что количество жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в оккупированном Крыму будет расти.В 2025 году в России установили новую памятную дату – 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
ссср
сергей аксенов, история, память, общество, ссср, великая отечественная война, геноцид
Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде
От рук немецко-фашистских оккупантов погибли 13,6 миллиона гражданского населения СССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Современных нацистов, с которыми сегодня сражается армия России, ждет участь их предшественников. Об этом в День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Более 8,1 миллиона мирных советских граждан признано жертвами нацистского геноцида. Эта страшная цифра установлена по итогам судебных процессов, которые проходили в Российской Федерации. Всего же в результате преступных действий немецко-фашистских оккупантов погибло более 13,6 миллиона гражданского населения СССР", – написал Аксенов в своем канале в Мах.
Свидетельства о преступлениях фашистов, совершенных Крыму, включены в материалы Нюрнбергского трибунала, уточнил глава РК.
"Верховный суд Крыма в 2022 году установил юридический факт геноцида на полуострове в период фашистской оккупации не менее 219 тысяч человек. Это гражданские люди, убитые в ходе карательных акций и массовых казней, расстрелянные и замученные в тюрьмах и концлагерях, это военнопленные и десятки тысяч наших земляков, угнанных на принудительные работы в Германию", – обозначил глава региона.
Также он напомнил, что одно из мест массовых казней находилось в Симферопольском районе, возле села Дубки.
"Сегодня русский солдат сражается с нечистью, которая выбрала себе в кумиры и пример для подражания тех, кто творил страшные злодеяния. Нет никаких сомнений, что современные нацисты закончат так же как их предшественники", – подытожил Аксенов.
Ранее председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков выразил уверенность, что количество жертв геноцида советского народа
, совершенного нацистами в оккупированном Крыму будет расти.
В 2025 году в России установили новую памятную дату – 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа
, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
