Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде
Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде
2026-04-19T11:32
Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде

От рук немецко-фашистских оккупантов погибли 13,6 миллиона гражданского населения СССР

11:32 19.04.2026
 
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Современных нацистов, с которыми сегодня сражается армия России, ждет участь их предшественников. Об этом в День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Более 8,1 миллиона мирных советских граждан признано жертвами нацистского геноцида. Эта страшная цифра установлена по итогам судебных процессов, которые проходили в Российской Федерации. Всего же в результате преступных действий немецко-фашистских оккупантов погибло более 13,6 миллиона гражданского населения СССР", – написал Аксенов в своем канале в Мах.

Свидетельства о преступлениях фашистов, совершенных Крыму, включены в материалы Нюрнбергского трибунала, уточнил глава РК.
"Верховный суд Крыма в 2022 году установил юридический факт геноцида на полуострове в период фашистской оккупации не менее 219 тысяч человек. Это гражданские люди, убитые в ходе карательных акций и массовых казней, расстрелянные и замученные в тюрьмах и концлагерях, это военнопленные и десятки тысяч наших земляков, угнанных на принудительные работы в Германию", – обозначил глава региона.
Также он напомнил, что одно из мест массовых казней находилось в Симферопольском районе, возле села Дубки.
"Сегодня русский солдат сражается с нечистью, которая выбрала себе в кумиры и пример для подражания тех, кто творил страшные злодеяния. Нет никаких сомнений, что современные нацисты закончат так же как их предшественники", – подытожил Аксенов.
Ранее председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков выразил уверенность, что количество жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в оккупированном Крыму будет расти.
В 2025 году в России установили новую памятную дату – 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида
Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России
 
11:32Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде
11:07Шла по дороге в темной одежде: на трассе в Крым насмерть сбили женщину
10:37Подростки напали с ножом на людей в метро в Москве
10:16После удара ВСУ по Таганрогу оцеплены авиационный комплекс и Приморский парк
09:52В Севастополе открыли рейд
09:45В Феодосии продлили отопительный сезон
09:20В Севастополе закрыли рейд
09:09На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения
08:22Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
07:22ВСУ ночью атаковали Крым и еще четыре региона страны
07:07ВСУ нанесли ракетный удар по Ростовской области – ранены люди и горят склады
00:01Грозы и ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 19 апреля
22:31В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:08В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:55Атака на Севастополь и закрытие Ормузского пролива: главное за день
21:31ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области накануне Радоницы
20:41Снова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственников
20:19Апрельский парад планет: можно ли увидеть в Крыму
19:47"Я тебе расскажу про Керчь" - песни о самом восточном городе Крыма
Лента новостейМолния