Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде

Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде - РИА Новости Крым, 19.04.2026

Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде

в День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, заявил глава Крыма РИА Новости Крым, 19.04.2026

2026-04-19T11:32

2026-04-19T11:32

2026-04-19T11:32

сергей аксенов

история

память

общество

ссср

великая отечественная война

геноцид

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Современных нацистов, с которыми сегодня сражается армия России, ждет участь их предшественников. Об этом в День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Свидетельства о преступлениях фашистов, совершенных Крыму, включены в материалы Нюрнбергского трибунала, уточнил глава РК."Верховный суд Крыма в 2022 году установил юридический факт геноцида на полуострове в период фашистской оккупации не менее 219 тысяч человек. Это гражданские люди, убитые в ходе карательных акций и массовых казней, расстрелянные и замученные в тюрьмах и концлагерях, это военнопленные и десятки тысяч наших земляков, угнанных на принудительные работы в Германию", – обозначил глава региона.Также он напомнил, что одно из мест массовых казней находилось в Симферопольском районе, возле села Дубки.Ранее председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков выразил уверенность, что количество жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в оккупированном Крыму будет расти.В 2025 году в России установили новую памятную дату – 19 апреля – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народаВолонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцидаКрымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России

ссср

сергей аксенов, история, память, общество, ссср, великая отечественная война, геноцид