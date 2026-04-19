Шла по дороге в темной одежде: на трассе в Крым насмерть сбили женщину
На трассе в Крым насмерть сбили женщину
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Женщину-пешехода насмерть сбили ночью в Ростовской области на трассе Р-280 Новороссия. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
"19.04.2026 года в 01 час 50 минут на 45 километре автодороги "Р-280 Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь в Неклиновском районе Ростовской области водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Kia Soul, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, допустил наезд на неустановленного пешехода (женщину), движущуюся по дороге в темной одежде во встречном направлении без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход погиб на месте", – проинформировали в ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Региональная Госавтоинспекция напоминает, что использование световозвращающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток значительно снижает риск дорожно-транспортных происшествий и повышает видимость человека на дороге. Даже небольшой светоотражающий элемент позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии до 300 метров.
Накануне в Крыму рейсовый автобус врезался в дом. Предварительно, причиной ДТП стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта.
