https://crimea.ria.ru/20260419/shla-po-doroge-v-temnoy-odezhde-na-trasse-v-krym-nasmert-sbili-zhenschinu-1155319148.html

Шла по дороге в темной одежде: на трассе в Крым насмерть сбили женщину - РИА Новости Крым, 19.04.2026

новости

ростовская область

госавтоинспекция ростовской области

происшествия

дтп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Женщину-пешехода насмерть сбили ночью в Ростовской области на трассе Р-280 Новороссия. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.Региональная Госавтоинспекция напоминает, что использование световозвращающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток значительно снижает риск дорожно-транспортных происшествий и повышает видимость человека на дороге. Даже небольшой светоотражающий элемент позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии до 300 метров.Накануне в Крыму рейсовый автобус врезался в дом. Предварительно, причиной ДТП стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В смертельном ДТП на трассе в Крым погибли два человекаВлетел на встречке в КамАЗ и еще одну машину: в ДТП под Ростовом погибли троеГруженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

