Севастополь отражает удар ВСУ – работают мобильные огневые группы

Севастополь отражает удар ВСУ – работают мобильные огневые группы - РИА Новости Крым, 19.04.2026

Севастополь отражает удар ВСУ – работают мобильные огневые группы

В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уничтожены четыре беспилотника. РИА Новости Крым, 19.04.2026

2026-04-19T21:10

2026-04-19T21:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уничтожены четыре беспилотника.И призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Средства ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Крымом и еще тремя регионами РФ.Также в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Азовским морем, Крымом и еще четырьмя регионами РФ. Кроме того, в ночь на воскресенье Таганрог подвергся воздушной атаке – повреждены коммерческие предприятия, ранены несколько человек.

севастополь

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), срочные новости крыма, пво, атаки всу