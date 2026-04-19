Российская туристка погибла при столкновении с поездом на Шри-Ланке
Туристка из России погибла на Шри-Ланке при столкновении с поездом, сообщили РИА Новости в полиции острова. РИА Новости Крым, 19.04.2026
2026-04-19T18:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Туристка из России погибла на Шри-Ланке при столкновении с поездом, сообщили РИА Новости в полиции острова.По предварительным данным, во время происшествия девушка ехала на скутере. Как отмечает полиция, в момент аварии на железнодорожном переезде были включены световые сигналы.Полиция начала расследование гибели россиянки.Посольство России подтвердило информацию об этом инциденте и находится в контакте с родственниками погибшей, сообщил пресс-секретарь посольства Михаил Рогов.
шри-ланка, поезд, мототранспорт, происшествия, железная дорога, новости, дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Туристка из России погибла на Шри-Ланке при столкновении с поездом, сообщили РИА Новости в полиции острова.
"Двадцатитрехлетняя гражданка России погибла в результате столкновения с поездом на железнодорожном переезде неподалеку от города Ахангама", – сказал представитель полиции.
По предварительным данным, во время происшествия девушка ехала на скутере. Как отмечает полиция, в момент аварии на железнодорожном переезде были включены световые сигналы.
Полиция начала расследование гибели россиянки.
Посольство России подтвердило информацию об этом инциденте и находится в контакте с родственниками погибшей, сообщил пресс-секретарь посольства Михаил Рогов.
"Посольство России в Шри-Ланке располагает информацией об этом инциденте и держит ситуацию на контроле. С родственниками в контакте", – сказал пресс-секретарь посольства.
