Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260419/rossiyskaya-turistka-pogibla-pri-stolknovenii-s-poezdom-na-shri-lanke-1155328320.html
Российская туристка погибла при столкновении с поездом на Шри-Ланке
шри-ланка
поезд
мототранспорт
происшествия
железная дорога
новости
дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_586:972:2413:2000_1920x0_80_0_0_830f85c94b04708d348c14a1cdf39381.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_600:966:1979:2000_1920x0_80_0_0_86ef6794a13ea68863036ad29a04f668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
18:07 19.04.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Туристка из России погибла на Шри-Ланке при столкновении с поездом, сообщили РИА Новости в полиции острова.
"Двадцатитрехлетняя гражданка России погибла в результате столкновения с поездом на железнодорожном переезде неподалеку от города Ахангама", – сказал представитель полиции.
По предварительным данным, во время происшествия девушка ехала на скутере. Как отмечает полиция, в момент аварии на железнодорожном переезде были включены световые сигналы.
Полиция начала расследование гибели россиянки.
Посольство России подтвердило информацию об этом инциденте и находится в контакте с родственниками погибшей, сообщил пресс-секретарь посольства Михаил Рогов.
"Посольство России в Шри-Ланке располагает информацией об этом инциденте и держит ситуацию на контроле. С родственниками в контакте", – сказал пресс-секретарь посольства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48На ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два года
19:28В Севастополе заложат 180 гектаров виноградников до конца года
19:10Как получить удостоверение охотника в Крыму
18:52Апрель-хамелеон: чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
18:27В Ростове-на-Дону тигр выскочил на зрителей из арены цирка
18:07Российская туристка погибла при столкновении с поездом на Шри-Ланке
17:54Черноморское восстание на французском флоте – инфографика
17:31Киев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского
17:08Ожирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС
16:27На Кубань обрушатся штормовой ветер и грозовые ливни
16:07Ресурс исчерпан: Буданов* заявил о проблемах с набором в ВСУ
15:47Новости СВО: ликвидированы 1170 украинских боевиков и наемников за сутки
15:22В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов
15:10Крымский мост: очереди с двух сторон выросли в 2,5 раза за час
14:54Поджег многоэтажку и пошел убивать: новые подробности о стрельбе в Киеве
14:27Переговоры России и Украины: Эрдоган готов организовать встречу Путина и Зеленского
14:07Крымский мост: очереди сохраняются с двух сторон
13:47Частичка родного дома: крымские общины отправляют на фронт блюда национальных кухонь
13:10Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
12:48"Пятая четверть" в школах России: что ответили в Минпросвещения
Лента новостейМолния