Российская туристка погибла при столкновении с поездом на Шри-Ланке

Туристка из России погибла на Шри-Ланке при столкновении с поездом, сообщили РИА Новости в полиции острова. РИА Новости Крым, 19.04.2026

2026-04-19T18:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Туристка из России погибла на Шри-Ланке при столкновении с поездом, сообщили РИА Новости в полиции острова.По предварительным данным, во время происшествия девушка ехала на скутере. Как отмечает полиция, в момент аварии на железнодорожном переезде были включены световые сигналы.Полиция начала расследование гибели россиянки.Посольство России подтвердило информацию об этом инциденте и находится в контакте с родственниками погибшей, сообщил пресс-секретарь посольства Михаил Рогов.

