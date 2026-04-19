Ресурс исчерпан: Буданов* заявил о проблемах с набором в ВСУ

Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о проблемах с мобилизацией на Украине. РИА Новости Крым, 19.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о проблемах с мобилизацией на Украине.По словам, Буданова*, ситуация очень сложная, выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко.На прошлой неделе Буданов* анонсировал некое "триггерное событие", которое может закончиться для Украины катастрофой. По его словам, подобные ситуации уже происходили в прошлом и приводили к серьезным проблемам.Ранее Буданов* выразил мнение, что Украина полностью зависит от других государств в вопросе создания беспилотников.Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. По мнению главы киевского режима, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

