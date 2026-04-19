Ресурс исчерпан: Буданов* заявил о проблемах с набором в ВСУ - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Ресурс исчерпан: Буданов* заявил о проблемах с набором в ВСУ
Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о проблемах с мобилизацией на Украине. РИА Новости Крым, 19.04.2026
Буданов* заявил об очень сложной ситуации с набором людей в ВСУ

© ГУР МО УкраиныНачальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)
Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о проблемах с мобилизацией на Украине.
“Мобилизационный ресурс исчерпан. Проблемы с набором людей на войну, которая длится много лет, – это абсолютно закономерное развитие событий”, – цитирует Буданова* РИА Новости.
По словам, Буданова*, ситуация очень сложная, выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко.
На прошлой неделе Буданов* анонсировал некое “триггерное событие”, которое может закончиться для Украины катастрофой. По его словам, подобные ситуации уже происходили в прошлом и приводили к серьезным проблемам.
Ранее Буданов* выразил мнение, что Украина полностью зависит от других государств в вопросе создания беспилотников.
Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. По мнению главы киевского режима, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Встреча Путина и Зеленского не состоится никогда
"Сдавайся, клоун": на Западе оценили ответ Зеленского на перемирие
Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
 
