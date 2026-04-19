Ракетный удар ВСУ по Таганрогу и переговоры по Украине: главное за день

Ракетный удар ВСУ по Таганрогу и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 19.04.2026

Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Ростовской области – в Таганроге ранены три человека, горят склады. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Ростовской области – в Таганроге ранены три человека, горят склады. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов. Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов Буданов* заявил о проблемах с набором в ряды украинской армии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракетный удар ВСУ по ТаганрогуВ ночь на воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область – три человека ранены, горят склады в Таганроге."Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла тяжелые последствия. В Таганроге – трое человек обратились за медицинской помощью", – написал губернатор области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова – повреждены коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более десяти автомобилей.Анкара готова организовать переговоры Москвы и КиеваТурция готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров, заявил глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье."Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях – как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и содействовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами", – говорится в заявлении главы турецкого МИД.Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции, сообщил в интервью украинским СМИ министр иностранных дел страны Андрей Сибига.Пожар в порту Туапсе потушили на третий день после атаки ВСУПожар на морском терминале, который произошел в порту Туапсе после атаки ВСУ в ночь на 16 апреля, потушили. Кроме того, удалось локализовать разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе."В Туапсе ликвидировали возгорание на морском терминале. В тушении были задействованы свыше 150 человек и 49 единиц техники", – уточнили в воскресенье в краевом оперштабе.На Украине проблемы с ресурсом для мобилизацииРуководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что в стране возникли проблемы с мобилизацией на Украине."Мобилизационный ресурс исчерпан. Проблемы с набором людей на войну, которая длится много лет, – это абсолютно закономерное развитие событий", – сказал он.По словам, Буданова*, ситуация очень сложная, выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

