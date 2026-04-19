Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана

Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана - РИА Новости Крым, 19.04.2026

Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США захватили в Оманском заливе грузовое судно, шедшее под флагом Ирана и якобы пытавшееся прорвать...

2026-04-19T22:57

2026-04-19T22:57

2026-04-19T23:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США захватили в Оманском заливе грузовое судно, шедшее под флагом Ирана и якобы пытавшееся прорвать американскую блокаду.Как заявил американский президент, эсминец ВМС США приказал иранскому грузовому судну остановиться. После того как иранский экипаж отказался это сделать, эсминец пробил дыру в машинном отделении корябля.Ранее в воскресенье стало известно, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Трамп, в свою очередь, сообщил, что его представители направляются в Пакистан для участия в переговорах по урегулированию конфликта в Иране. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа.Накануне в Иране сделали заявление, что Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".Президент США Дональд рамп поблагодарил Тегеран, но отказался снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что власти исламской республики якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.Представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари 18 апреля заявил, что в связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран открыл свое воздушное пространствоБлокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязьСША готовы свернуть операцию против Ирана - условие

иран

сша

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, сша, ближний восток, морской транспорт