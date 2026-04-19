Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
22:57 19.04.2026 (обновлено: 23:00 19.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США захватили в Оманском заливе грузовое судно, шедшее под флагом Ирана и якобы пытавшееся прорвать американскую блокаду.
"Сегодня грузовой корабль под названием Touska, шедший под иранским флагом, длиной почти 900 футов и весящий почти как авианосец, попытался прорвать нашу военно-морскую блокаду. Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил TOUSKA в Оманском заливе", – цитирует РИА Новости сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
Как заявил американский президент, эсминец ВМС США приказал иранскому грузовому судну остановиться. После того как иранский экипаж отказался это сделать, эсминец пробил дыру в машинном отделении корябля.
"Сейчас судно находится под контролем морской пехоты США. Touska находится под санкциями министерства финансов США из-за предыдущей незаконной деятельности. Судно под нашим полным контролем, и мы проверяем, что находится на борту", – добавил Трамп.
Ранее в воскресенье стало известно, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Трамп, в свою очередь, сообщил, что его представители направляются в Пакистан для участия в переговорах по урегулированию конфликта в Иране. Американский постпред при ООН Майк Уолтц утверждал, что переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие 24 часа.
Накануне в Иране сделали заявление, что Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.
Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
Президент США Дональд рамп поблагодарил Тегеран, но отказался снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что власти исламской республики якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.
Представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари 18 апреля заявил, что в связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иран открыл свое воздушное пространство
Блокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязь
США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
 
23:00В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:57Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
22:30Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
22:07Ракетный удар ВСУ по Таганрогу и переговоры по Украине: главное за день
21:48На Урале школьники вырастили "томатофель" и "огуртык"
21:31В детском питании в Чехии нашли крысиный яд
21:10Севастополь отражает удар ВСУ – работают мобильные огневые группы
20:57В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:54В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
20:39Иран отказался от переговоров с США
20:32Восемь детей от года до 14 лет погибли при стрельбе в США
20:2317 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами
20:05Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте
19:48На ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два года
19:28В Севастополе заложат 180 гектаров виноградников до конца года
19:10Как получить удостоверение охотника в Крыму
18:52Апрель-хамелеон: чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
18:27В Ростове-на-Дону тигр выскочил на зрителей из арены цирка
18:07Российская туристка погибла при столкновении с поездом на Шри-Ланке
17:54Черноморское восстание на французском флоте – инфографика
Лента новостейМолния