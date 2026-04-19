Рейтинг@Mail.ru
После удара ВСУ по Таганрогу оцеплены авиационный комплекс и Приморский парк - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260419/posle-udara-vsu-po-taganrogu-otsepleny-aviatsionnyy-kompleks-i-primorskiy-park-1155319823.html
После удара ВСУ по Таганрогу оцеплены авиационный комплекс и Приморский парк
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c49fe3561cbaa3c6673b5c07e071b351.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
После удара ВСУ по Таганрогу оцеплены авиационный комплекс и Приморский парк города

10:16 19.04.2026 (обновлено: 10:27 19.04.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье Таганрог подвергся воздушной атаке – повреждены коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более 10 автомобилей, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Территории ТАНТК им. Бериева (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева – ред.) и Приморского парка полностью оцеплены. В ближайшее время здесь приступят к работе саперы для обследования и обезвреживания возможных взрывоопасных предметов", – проинформировала градоначальник.
В связи с этим в районе завода имени Бериева движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной временно осуществляется по измененной схеме. О возобновлении движения пассажирского транспорта власти сообщат после завершения работ саперов и уборки территорий, также сообщила Камбулова.
И призвала не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности – при обнаружении обломков БПЛА или подозрительных предметов не подходить к ним, позвонить по телефону 112 и сообщить координаты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
