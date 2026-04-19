Поезд из Омска в Крым вернулся на привычный маршрут
Поезд из Омска в Крым возвращается на привычный маршрут – с января он курсировал из Тюмени в связи с ремонтными работами и впервые после паузы отправился из... РИА Новости Крым, 19.04.2026
гранд сервис экспресс
крым
новости крыма
омск
поезд "таврия"
железная дорога
поезд
новости
Поезд из Омска в Крым вернулся на привычный маршрут

© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Поезд из Омска в Крым возвращается на привычный маршрут – с января он курсировал из Тюмени в связи с ремонтными работами и впервые после паузы отправился из Симферополя до Омска. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезд "Таврия" №75/76 сообщением Омск – Симферополь возвращается на привычный маршрут – с января он курсировал из Тюмени в связи с ремонтными работами на инфраструктуре. 19 апреля поезд впервые после паузы отправился из Симферополя до Омска", – сказано в сообщении ГСЭ в канале Мах.
Поезд ходит два раза в неделю, отправляясь из Омска по средам и воскресеньям в 13:59 местного времени. Он идет через Тюмень, Екатеринбург, Казань, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезд останавливается в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое. Время в пути по полному маршруту составляет 3 дня 5 часов, напомнили в компании-перевозчике. Из Симферополя поезд отправляется по четвергам и воскресеньям в 2:10 мск и прибывает в Омск спустя чуть более трех дней – в 6:52 по местному времени (в отдельные даты мая расписание будет незначительно скорректировано).
В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны классов 3Э, 3Б, 2К, 2Э, а также вагон-столовая. Продажа билетов на поезд отправлением из Омска начинается в 7:00 по местному времени (4:00 мск) за 90 суток до отправления поезда, отправлением из Симферополя – в 8:00 мск за 90 суток.
