Поезд из Омска в Крым вернулся на привычный маршрут

2026-04-19T12:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Поезд из Омска в Крым возвращается на привычный маршрут – с января он курсировал из Тюмени в связи с ремонтными работами и впервые после паузы отправился из Симферополя до Омска. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Поезд ходит два раза в неделю, отправляясь из Омска по средам и воскресеньям в 13:59 местного времени. Он идет через Тюмень, Екатеринбург, Казань, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезд останавливается в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое. Время в пути по полному маршруту составляет 3 дня 5 часов, напомнили в компании-перевозчике. Из Симферополя поезд отправляется по четвергам и воскресеньям в 2:10 мск и прибывает в Омск спустя чуть более трех дней – в 6:52 по местному времени (в отдельные даты мая расписание будет незначительно скорректировано).В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны классов 3Э, 3Б, 2К, 2Э, а также вагон-столовая. Продажа билетов на поезд отправлением из Омска начинается в 7:00 по местному времени (4:00 мск) за 90 суток до отправления поезда, отправлением из Симферополя – в 8:00 мск за 90 суток.

