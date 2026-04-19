Поджег многоэтажку и пошел убивать: новые подробности о стрельбе в Киеве
Перед стрельбой в Киеве бывший военный судился с пенсионным фондом Украины и поджег дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Мужчина, застреливший шестерых человек в Киеве и ликвидированный при задержании, был бывшим военным, ранее он судился с пенсионным фондом Украины о доплате к военной пенсии, пишут украинские СМИ. По их информации, нападавшего звали Дмитрий Васильченков.
"Известно, что он судился с пенсионным фондом Украины и добился доплаты около двух тысяч гривен (45 долларов – ред.). Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию", – цитирует сообщение РИА Новости.
Также местные СМИ сообщают, что мужчина поджег свою квартиру перед тем, как устроил стрельбу на улице и взял в заложники людей в супермаркете.
"Перед тем, как выйти на улицу и устроить стрельбу, в его квартире на пятом этаже многоэтажки произошел пожар. Как утверждают в КГГА (Киевской городской государственной администрации – ред.), мужчина сам поджег свою квартиру", – цитирует сообщение РИА Новости.
По информации украинских СМИ, один из соседей ранее был в его квартире и видел у него автоматы, пистолет и десятки патронов, а сам мужчина угрожал, что никого не боится и сможет убить любого.
Как сообщают местные СМИ, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по делу о легких телесных повреждениях.