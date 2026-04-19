Подростки напали с ножом на людей в метро в Москве

Подростки устроили драку в подземном переходе на станции метро "Калужская" в Москве, злоумышленники задержаны, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

2026-04-19T10:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Подростки устроили драку в подземном переходе на станции метро "Калужская" в Москве, злоумышленники задержаны, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Конфликт начался в вагоне поезда в метро и продолжился в подземном переходе на станции "Калужская". Пострадавшие 2000 и 2006 годов рождения сообщили полицейским, что к ним подошли двое незнакомцев и начали бить.По данным правоохранителей, фигурант 2010 года рождения нанес одному из пострадавших ножевое ранение, а потом выбросил оружие на улице."Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)", – рассказали в МВД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

