Переговоры России и Украины: Эрдоган готов организовать встречу Путина и Зеленского
Переговоры России и Украины в Гомельской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Турция готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров, заявил глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.
"Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях – как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и содействовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами", – цитирует РИА Новости заявление главы турецкого МИД.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным передал ему готовность Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров, отметил Фидан.
"В контакте нашего господина президента (Эрдогана – ред.) как с уважаемым господином Путиным, так и с Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров", – цитирует РИА Новости слова турецкого министра иностранных дел.
Хакан Фидан подчеркнул, что ситуация зависит не только от Турции, но и от готовности России и Украины.
