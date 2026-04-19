https://crimea.ria.ru/20260419/peregovory-rossii-i-ukrainy-erdogan-gotov-organizovat-vstrechu-putina-i-zelenskogo-1155324132.html

Переговоры России и Украины: Эрдоган готов организовать встречу Путина и Зеленского

Турция готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров, заявил глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции по РИА Новости Крым, 19.04.2026

2026-04-19T14:27

новости

владимир путин (политик)

россия

реджеп тайип эрдоган

турция

украина

владимир зеленский

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_463ca90961e33a95b414bd030e6a0baa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Турция готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров, заявил глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным передал ему готовность Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров, отметил Фидан.Хакан Фидан подчеркнул, что ситуация зависит не только от Турции, но и от готовности России и Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

турция

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

