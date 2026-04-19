Ожирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Ожирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС
Ожирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Ожирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС
Россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Определенные методы... РИА Новости Крым, 19.04.2026
2026-04-19T17:08
2026-04-19T17:08
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
крым
новости крыма
минздрав крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147879042_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9924a5ceaead131a68f6b678a598410d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Определенные методы бариатрии успешно применяют и в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный хирург министерства здравоохранения республики Самир Раббах Закут.Специалист пояснил, что оперативное вмешательство показано тем людям, у которых индекс масса тела больше 35%."Поясню, что такое индекс массы тела. Это – масса тела в килограммах, разделенная на рост. Если индекс массы тела больше, чем 35% и есть в наличии сопутствующие патологии – сердечно-сосудистая, артериальное давление и сахарный диабет, артрозы, то это является прямым показанием к оперативному вмешательству. Если же индекс массы тела больше, чем 40%, то это уже прямой показатель к оперативному лечению даже при отсутствии сопутствующих патологий", – обозначил главный внештатный хирург Минздрава.Сейчас многие граждане, в том числе и в Крыму, хотели бы сделать подобную операцию на желудке, отметил он, но не каждому пациенту она показана. Существуют определенные противопоказания и ограничения для ее проведения.В Крыму, по информации спикера, бариатрические операции в рамках бюджета, по полису ОМС, выполняет Республиканская больница имени Семашко.Специалист пояснил, что для осуществления данного вмешательства каждый пациент проходит обязательные этапы диагностики и подготовки, начинающиеся с самостоятельного определения индекса массы тела, посещения терапевта, сдачи анализов и консультаций специалистов – эндокринолога, психотерапевта, уролога. Подготовка к операции может занять несколько месяцев. Все эти вопросы решаются с каждым пациентом индивидуально и не всегда операция является необходимой мерой, во многих случаях ее можно заменить на консервативные методы лечения, заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врачи в России впервые провели операции по коррекции ожирения подросткамВ Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в РоссииОнкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
Ожирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС

В Крыму операции людям с ожирением теперь доступны по полису ОМС – минздрав

17:08 19.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Определенные методы бариатрии успешно применяют и в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный хирург министерства здравоохранения республики Самир Раббах Закут.
"Ежегодно увеличивается количество операций, которые выполняются по ожирению. Если раньше операции выполняли только в частных клиниках и по платным услугам, то с прошлого года в Республике Крым уже стала доступна для крымчан эта высокая технология по бюджету, а с этого года по полису ОМС", – сказал он.
Специалист пояснил, что оперативное вмешательство показано тем людям, у которых индекс масса тела больше 35%.
"Поясню, что такое индекс массы тела. Это – масса тела в килограммах, разделенная на рост. Если индекс массы тела больше, чем 35% и есть в наличии сопутствующие патологии – сердечно-сосудистая, артериальное давление и сахарный диабет, артрозы, то это является прямым показанием к оперативному вмешательству. Если же индекс массы тела больше, чем 40%, то это уже прямой показатель к оперативному лечению даже при отсутствии сопутствующих патологий", – обозначил главный внештатный хирург Минздрава.
Сейчас многие граждане, в том числе и в Крыму, хотели бы сделать подобную операцию на желудке, отметил он, но не каждому пациенту она показана. Существуют определенные противопоказания и ограничения для ее проведения.
"Мы должны учитывать при этом возрастные и сопутствующие патологии. Например, онкологическим больным противопоказаны операции, нельзя делать операции людям с нарушениями психики. Людям старше шестидесяти лет и младше восемнадцати также не показаны оперативные вмешательства", – объяснил собеседник.
В Крыму, по информации спикера, бариатрические операции в рамках бюджета, по полису ОМС, выполняет Республиканская больница имени Семашко.
Специалист пояснил, что для осуществления данного вмешательства каждый пациент проходит обязательные этапы диагностики и подготовки, начинающиеся с самостоятельного определения индекса массы тела, посещения терапевта, сдачи анализов и консультаций специалистов – эндокринолога, психотерапевта, уролога. Подготовка к операции может занять несколько месяцев. Все эти вопросы решаются с каждым пациентом индивидуально и не всегда операция является необходимой мерой, во многих случаях ее можно заменить на консервативные методы лечения, заключил он.
