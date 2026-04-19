Ожирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС

Россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Определенные методы... РИА Новости Крым, 19.04.2026

2026-04-19T17:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Россиянам с избыточной массой тела стала доступна хирургическая помощь по полису ОМС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Определенные методы бариатрии успешно применяют и в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный хирург министерства здравоохранения республики Самир Раббах Закут.Специалист пояснил, что оперативное вмешательство показано тем людям, у которых индекс масса тела больше 35%."Поясню, что такое индекс массы тела. Это – масса тела в килограммах, разделенная на рост. Если индекс массы тела больше, чем 35% и есть в наличии сопутствующие патологии – сердечно-сосудистая, артериальное давление и сахарный диабет, артрозы, то это является прямым показанием к оперативному вмешательству. Если же индекс массы тела больше, чем 40%, то это уже прямой показатель к оперативному лечению даже при отсутствии сопутствующих патологий", – обозначил главный внештатный хирург Минздрава.Сейчас многие граждане, в том числе и в Крыму, хотели бы сделать подобную операцию на желудке, отметил он, но не каждому пациенту она показана. Существуют определенные противопоказания и ограничения для ее проведения.В Крыму, по информации спикера, бариатрические операции в рамках бюджета, по полису ОМС, выполняет Республиканская больница имени Семашко.Специалист пояснил, что для осуществления данного вмешательства каждый пациент проходит обязательные этапы диагностики и подготовки, начинающиеся с самостоятельного определения индекса массы тела, посещения терапевта, сдачи анализов и консультаций специалистов – эндокринолога, психотерапевта, уролога. Подготовка к операции может занять несколько месяцев. Все эти вопросы решаются с каждым пациентом индивидуально и не всегда операция является необходимой мерой, во многих случаях ее можно заменить на консервативные методы лечения, заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врачи в России впервые провели операции по коррекции ожирения подросткамВ Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в РоссииОнкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС

