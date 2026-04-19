От Кубани до берегов Днепра: 243 года Таврической губернии

Крым надо было забирать. Или хотя бы, как писал отвечавший за внешнюю политику светлейший князь Александр Безбородко, "помышлять о присвоении сего полуострова". В конце 18 века чуть больше десятилетия он для Российской империи был тем самым чемоданом без ручки, который и нести тяжело, и бросить невозможно.С одной стороны, полуостров уже был взят войсками князя Долгорукого. И в 1772 году крымский хан стал главой независимого государства под российским протекторатом.С другой стороны, оставалось духовное влияние Турции на хана и крымчан. С третьей, Россия ухитрилась подвести под Крым самую настоящую экономическую мину. Российские дипломаты подтолкнули последнего крымского правителя Шагин-Гирей к решению о... выселении с полуострова всех христиан. А именно они – ремесленники, торговцы, финансисты – пополняли ханскую казну. Россия при этом получила население для добытых в последних завоеваниях безлюдных земель Северного Причерноморья.Решительный шаг императрица Екатерина II сделала 19 апреля 1783 года, подписав высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу". Десять месяцев спустя последовал второй указ: об образовании Таврической области, которую потом предстояло возвести в ранг губернии.СправкаВ Таврическую область вошел не только Крым, но части современных Херсонской и Запорожской областей, а также Кубани. Состояла она из семи уездов: Симферопольского, Левкопольского (Левкополем сначала назвали Старый Крым с прилегающей территорией), Евпаторийского, Перекопского, Днепровского, Мелитопольского, Фанагорийского (на Тамани).Заселение КрымаБедой всей Таврической области, а больше всего – Крыма, было малолюдье. Более 31 тысячи христиан покинули полуостров незадолго до его официального вхождения в состав Российской империи. А потом прошло несколько волн эмиграции крымских татар в Турцию. Людей на весь полуостров насчитывалось всего около 170 тысяч.Помещики везли своих крепостных. Но и вольные крестьяне получили право переселяться на новые земли. И потекли за лучшей жизнью уроженцы из Полтавской, Черниговской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и других губерний.В феврале 1787 года началась практика если не принудительного, то очень настойчивого наделения землей... чиновников. Им предлагалось взять пустые участки, а также сады, которые находятся в казенной собственности. Логика такая: в эту собственность придется вкладывать свои деньги, а также платить пошлину государству.В число переселенцев входили отставные солдаты. Интересно, что женам рекрутов, которым предстояло служить в Таврической области, повелевалось императорским указом также выезжать на новые земли, ближе к мужьям. И там обустраивать хозяйство.В начале ХIХ века "зеленый свет" получили иностранцы: им выделяли по 50-65 десятин земли на семью, давали правительственную ссуду и освобождали от налогов на десять лет. Уже к 1841 году только в Феодосийском и Симферопольском уездах насчитывалось десять колоний из болгар, греков, немцев. Переезжали в Тавриду швейцарцы, сербы, евреи, чехи.Кстати– В Таврическую губернию разрешалось переселяться старообрядцам. Они организовали общины в Бердянске, а также в Днепровском уезде. В начале 40-х гг. XIX века старообрядцы обосновались на Керченском полуострове, основав деревню Мама Русская.– Православным священникам, оказавшимся "за штатом" – то есть не получившим места, предписывалось также отправляться на поселение в Таврическую губернию.Инвестиции в регион: поднять экономикуИ два с лишним века тому назад в мудрых головах власть имущих зарождались бизнес-проекты, благодаря которым экономика должна была расцвести. Основой хозяйства Тавриды были овцеводство и добыча соли.Потенциально доходным должно было стать производство зерновых – ржи, овса, ячменя, проса. Начались опыты с сеянием пшеницы, но увяли вместе со всходами: без полива нежные заграничные сорта расти отказывались."Граф Парма... отправляется ныне в область Таврическую для учреждения там шелковых заводов, – писал в оном из своих ордеров князь Григорий Потемкин. – Рекомендую о преподании ему нужных способов к произведению сего полезного дела".Граф выдвинулся на место со специалистами: мастером по разведению шелковичных червей, "мастерицей сырой шелк разматывать", садовником, пивоваром, подмастерьями. Получил подъемные – и растворился где-то на просторах губернии. Оставил о себе недобрую славу, трижды засветившись в краже денег. Причем даже не казенных, а из кошельков обывателей.Английский офицер Гендерсон выхлопотал себе кусок земли и дом по собственному проекту. Обещал развивать сыроварни. Жалованье получал исправно, но сыру с него получилось столько же, сколько с козла молока.Ничем завершились опыты по выращиванию в Крыму кунжута, апельсинов и лимонов.В 1791 году Керченский полуостров исследовала экспедиция под руководством капитана Клобукова. Прошли слухи о наличии тут больших запасов "горючего масла". Итогом изысканий стали несколько кувшинов с сырой нефтью. Малое количество выходящего самотеком "черного золота" поставило крест на идее использовать его для отопления.Это интересно– "Золотыми" отраслями губернии со временем стали виноградарство, садоводство, грязелечение (Евпатория, Саки, Ногайск Бердянского уезда).– До революции отрасль шелководства в губернии сформировалась, но к концу XIX века находилась в упадке. Казенная плантация со школой шелководства оставалась у Симферополя, частные существовали в двух волостях Бердянского, а также в Симферопольском и Феодосийском уездах.Назло маме упразднить ТавридуИмператор Павел I, принявший правление после смерти Екатерины Великой, Таврическую область приговорил к... уничтожению. Он повелел перекроить административное деление: создать Новороссийскую губернию, в которую вошел Крым и часть земель Северной Таврии. Из них сформировали Симферопольский и Перекопский уезды.Императору Павлу Симферополь обязан низведением до статуса уездного города и переименованием в Ак-Мечеть. Севастополю же присвоили название Ахтияр, по имени бухты, на берегах которой он был построен. Фанагорийский уезд был отнесен к Ростовскому, и в будущем часть Кубани уже в Тавриду не вернулась.Следующий император, Александр I, из Новороссии в 1802 году выкроил три губернии, в том числе Таврическую. Городам вернули прежние имена.Факты:– В губернии были сформированы градоначальства: Феодосийское, Керчь-Еникальское. Севастополь являлся военной крепостью и военным портом, он подчинялся командующему ЧФ. Самое молодое градоначальство, Ялтинское, появилось в 1914 году. Выделить его решили из-за фактического статуса "царского курорта".– Переселенцев в Мелитопольский уезд привлекала главная земледельческая достопримечательность: "шоколадный чернозем" на юге.– Главный город Днепровского уезда — Алешки, славился рыбной ловлей и огородничеством, громкую славу имели выращиваемые здесь арбузы.Переименования и "расчленение"В XIX веке Таврическая губерния пережила "внутренние" изменения: например, был образован Ялтинский уезд, а Мелитопольский разделен на две части, из которого выкроили Бердянский.По размерам Таврида считалась средней губернией, хотя площадь ее была больше, например, Швейцарии, Дании, Голландии. Приросла она и населением, к началу века здесь уже жили больше миллиона человек, из которых почти 71% были русскими.После начала Первой мировой войны губерния пережила первый топонимический стресс: с карты убирали немецкие названия. Цюрихтальская волость в Феодосийском уезде, например, стала Святогорской.Точка в существовании губернии была поставлена в ноябре 1917 года, когда Украина приняла документ, где перечислялись ее территориальные притязания. Материковые уезды Тавриды были ею аннексированы.О границах вспомнил... Гитлер, когда занимался планированием обустройства оккупированных территорий. В рейхкомиссариат Украину включался Генеральный округ Крым. И границы его полностью совпадали с царской Таврической губернией.Чем закончились фашистские планы, всем известно.Но чуть позже еще раз промелькнул образ прежней Тавриды. В 1945 году освобождавшая Крым Отдельная Приморская Армия была переформатирована в Таврический военный округ. Он чуть выходил за прежние "губернские" границы, захватывая Заднепровье Херсонской области и земли за Бердянском Запорожской. Но в 50-х годах это военное образование тоже ушло в небытие.Наталья Дремова.

