Новости СВО: ликвидированы 1170 украинских боевиков и наемников за сутки

Новости СВО: ликвидированы 1170 украинских боевиков и наемников за сутки - РИА Новости Крым, 19.04.2026

Новости СВО: ликвидированы 1170 украинских боевиков и наемников за сутки

Киевский режим потерял еще 1170 боевиков и наемников за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции. На ряде участков фронта российские... РИА Новости Крым, 19.04.2026

2026-04-19T15:47

2026-04-19T15:47

2026-04-19T15:47

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1170 боевиков и наемников за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции. На ряде участков фронта российские вооруженные силы улучшили свое тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом говорится в сводке Минобороны России в воскресенье.Армия России за сутки ударила по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, уточнили в российском оборонном ведомстве.Подразделения группировки войск "Север" улучшили свое тактическое положение и поразили силы противника в районах семи населенных пунктов в Сумской области и шести – на Харьковщине. ВСУ потеряли до 165 боевиков, два броневика, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и 12 складов – с боеприпасами, топливом и материальными средствами.Силы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и ослабили ряды ВСУ в районе двух населенных пунктов в Харьковской области и двух на территории ДНР. "Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Уничтожен склад боеприпасов", – говорится в сводке.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ударили по боевикам ВСУ в районах четырех населенных пунктов в ДНР. Потери противника на этом участке фронта превысили 200 боевиков. Также сожжены: бронетранспортер М113 из США, четыре броневика, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов, 10 складов материальных средств и склад горючего, перечислили в ведомстве.Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР и одного в Днепропетровской области. В этом квадрате потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, также не подлежат восстановлению семь боевых броневиков, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, подавив сопротивление ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской области и четырех - в Запорожской. Уничтожены до 240 украинских боевиков и наемников, а также боевой броневик, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.Военнослужащие группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области – в районах четырех населенных пунктов. Ликвидированы до полусотни боевиков режима Зеленского. Также к числу безвозвратных потерь отнесены: 16 автомобилей, две станции РЭБ, радиолокационная станция "RADA" израильского производства, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств.Накануне сообщалось об уничтожении в зоне поведения спецоперации 1145 боевиков ВСУ за сутки.

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу