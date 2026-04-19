На ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два года

2026-04-19T19:48

артур мурзаханов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике численность оленей за два года выросла почти в пять раз. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привел директор ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов. Также, по его словам, растет и численность других видов млекопитающих.Также обнаружили животных, которые давно считались исчезнувшими – барсуки и муфлоны. По данным Мурзаханова, немного снизилась численность кабанов, так как в один из годов на них напал мор, но сейчас численность и этих животных растет."Животный мир очень быстро восстанавливаются. Для этого нужны всего лишь две меры: первая – главная – это охрана, вторая – биотехнические мероприятия. К сожалению, или, может быть, даже и хорошо, что на некоторое время закрыли Опукский заповедник. И в эти два-три года я каждый год туда приезжаю и восхищаюсь тем, насколько животных стало больше: я гарантированно за один день могу увидеть 20-30 разных видов птиц и зверей", – поделился директор собственным опытом.При этом, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что за это же время в Ялтинском горно-лесном заповеднике, на его границе с Национальным парком "Крымский", было зафиксировано присутствие всего четырех особей молодых волков."А вот волкособов вблизи фотографировал. Даже был случай, когда они чуть ли не на глазах зарезали косулю. Когда появляются волкособы, это говорит о том, что волков практически нет, так как для того, чтобы продолжить род, волки вынуждены скрещиваться с дикими собаками", – сказал Мурзаханов.Слова директора о том, что на ЮБК волков практически нет, подтвердил его заместитель по вопросам охраны Сергей Крюков, - главная гряда Крымских гор – не свойственные волку места обитания, хотя в степном Крыму этот вид животных естественен и обычен.Также Крюков сказал, что и в Опукском и Казантипском заповедниках, где также проводятся наблюдения, за три года зафиксировали всего две особи волков.В дирекции "Заповедного Крыма" убеждены: люди часто путают одичавших собак с волками."Кто-то что-то увидел, что-то услышал. Всех "собак" вешают на волков. Любой обыватель увидел хаски: "О, это волк". Косуля лежит подранная: "О, это сделал волк". А специалист видит, что волк по-другому нападает, от него другие покусы будут", – пояснил он периодически возникающие слухи о массовом заходе волков в горы Крыма.

