На ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два года
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике численность оленей за два года выросла почти в пять раз. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привел директор ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов. Также, по его словам, растет и численность других видов млекопитающих.

"В 2023 году по учетным данным у нас было 52 особи оленей. Сейчас по учетам 2025 года – 224", – сказал он.

Также обнаружили животных, которые давно считались исчезнувшими – барсуки и муфлоны. По данным Мурзаханова, немного снизилась численность кабанов, так как в один из годов на них напал мор, но сейчас численность и этих животных растет.
"Животный мир очень быстро восстанавливаются. Для этого нужны всего лишь две меры: первая – главная – это охрана, вторая – биотехнические мероприятия. К сожалению, или, может быть, даже и хорошо, что на некоторое время закрыли Опукский заповедник. И в эти два-три года я каждый год туда приезжаю и восхищаюсь тем, насколько животных стало больше: я гарантированно за один день могу увидеть 20-30 разных видов птиц и зверей", – поделился директор собственным опытом.
При этом, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что за это же время в Ялтинском горно-лесном заповеднике, на его границе с Национальным парком "Крымский", было зафиксировано присутствие всего четырех особей молодых волков.
"А вот волкособов вблизи фотографировал. Даже был случай, когда они чуть ли не на глазах зарезали косулю. Когда появляются волкособы, это говорит о том, что волков практически нет, так как для того, чтобы продолжить род, волки вынуждены скрещиваться с дикими собаками", – сказал Мурзаханов.
Слова директора о том, что на ЮБК волков практически нет, подтвердил его заместитель по вопросам охраны Сергей Крюков, - главная гряда Крымских гор – не свойственные волку места обитания, хотя в степном Крыму этот вид животных естественен и обычен.

"С 2023 года у нас ведутся учеты животных, ведется мониторинг с помощью фотоловушек. За вот эти три года ни по следовой активности, ни по материалам шумового прогона, ни по подкормочным площадкам волк не фиксировался нигде. А если он и есть, то это единичные заходы", – привел данные биолог.

Также Крюков сказал, что и в Опукском и Казантипском заповедниках, где также проводятся наблюдения, за три года зафиксировали всего две особи волков.
В дирекции "Заповедного Крыма" убеждены: люди часто путают одичавших собак с волками.
"Кто-то что-то увидел, что-то услышал. Всех "собак" вешают на волков. Любой обыватель увидел хаски: "О, это волк". Косуля лежит подранная: "О, это сделал волк". А специалист видит, что волк по-другому нападает, от него другие покусы будут", – пояснил он периодически возникающие слухи о массовом заходе волков в горы Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за незаконное убийство косули будут судить охотника
В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
По шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48На ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два года
19:28В Севастополе заложат 180 гектаров виноградников до конца года
19:10Как получить удостоверение охотника в Крыму
18:52Апрель-хамелеон: чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
18:27В Ростове-на-Дону тигр выскочил на зрителей из арены цирка
18:07Российская туристка погибла при столкновении с поездом на Шри-Ланке
17:54Черноморское восстание на французском флоте – инфографика
17:31Киев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского
17:08Ожирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС
16:27На Кубань обрушатся штормовой ветер и грозовые ливни
16:07Ресурс исчерпан: Буданов* заявил о проблемах с набором в ВСУ
15:47Новости СВО: ликвидированы 1170 украинских боевиков и наемников за сутки
15:22В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов
15:10Крымский мост: очереди с двух сторон выросли в 2,5 раза за час
14:54Поджег многоэтажку и пошел убивать: новые подробности о стрельбе в Киеве
14:27Переговоры России и Украины: Эрдоган готов организовать встречу Путина и Зеленского
14:07Крымский мост: очереди сохраняются с двух сторон
13:47Частичка родного дома: крымские общины отправляют на фронт блюда национальных кухонь
13:10Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
12:48"Пятая четверть" в школах России: что ответили в Минпросвещения
Лента новостейМолния