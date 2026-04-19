На Урале школьники вырастили "томатофель" и "огуртык"
На Урале школьники вырастили "томатофель" и "огуртык"
"Огуртык" и "томатофель", выращенные учениками школы №137 свердловского поселка Шабровский в Екатеринбурге, получились в результате агрономического эксперимента
На Урале школьники вырастили "томатофель" и "огуртык"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. "Огуртык" и "томатофель", выращенные учениками школы №137 свердловского поселка Шабровский в Екатеринбурге, получились в результате агрономического эксперимента по прививке овощных культур, рассказала РИА Новости учительница биологии и химии, руководительница центра образования "Точка роста" на базе 137-й школы Светлана Башкирцева.
"В нашей школе ребята провели интересный агрономический эксперимент по прививке овощных культур, в результате которого получили необычное растение, названное ими "огуртыком". Суть опыта заключалась в том, чтобы привить огурец на корень тыквы", – цитирует педагога РИА Новости.
Учитель рассказала, что школьники вырастили рассаду, посеяли семена огурца и тыквы отдельно, а когда у сеянцев появился третий настоящий лист, они выполнили прививку, оставив корневую систему от тыквы, а надземную часть – от огурца.
"Такая прививка хорошо прижилась, и в итоге удалось получить шесть жизнеспособных "огуртыков", которые высадили в теплицу. В течение всего лета ребята ухаживали за растениями и наблюдали за их развитием. Оказалось, что по сравнению с обычными огурцами того же сорта "огуртыки" росли заметно быстрее и выглядели более мощными, вероятно, благодаря более сильной корневой системе тыквы", – продолжила собеседница агентства.
Преподаватель объяснила, что урожайность тоже оказалась хорошей, а когда пришло время снимать плоды, школьники с интересом оценили их внешний вид и вкус. Кожица "огуртыков" была гладкой и более плотной, чем у обычных огурцов, запах оставался свежим, огуречным, а вот вкус оказался пресноватым и менее выраженным, что участникам эксперимента не очень понравилось.
"Тем не менее ребята не только зафиксировали результаты, но и поделились опытом с другими: провели мастер-класс для педагогов, показав технику прививки, и оформили проект по итогам работы", – подчеркнула педагог.
На следующий год школьники решили продолжить эксперименты и привили томат на картофель, назвав полученное растение "томатофель". Этот опыт оказался менее удачным: из множества привитых растений выжило только одно. Оно развивалось, дало небольшой урожай – сверху выросли мелкие помидорки, а внизу сформировались такие же мелкие клубни картофеля.
"Иногда "огуртык" и "томатофель" ошибочно называют гибридами. Это неверно: такие растения получены не в результате скрещивания, а с помощью прививки, то есть вегетативного размножения. Если посеять семена, собранные с "огуртыка", на следующий год вырастут обычные огурцы, а не "огуртыки", – подытожила учитель биологии и химии.
