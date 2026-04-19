https://crimea.ria.ru/20260419/na-ukraine-khotyat-legalizovat-oruzhie-dlya-grazhdanskogo-naseleniya-1155318865.html
На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения
Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя стрельбу с шестью погибшими в Киеве, предложил... РИА Новости Крым, 19.04.2026
новости
украина
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111548/37/1115483707_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_096124fa6b95734536a77005381e626a.jpg
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111548/37/1115483707_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_106b9ebca7eb2a7c98d235d9eacfa8de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения
Легализовать оружие для гражданского населения предложил глава центра СНБО Украины
09:09 19.04.2026 (обновлено: 09:16 19.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя стрельбу с шестью погибшими в Киеве, предложил легализовать короткоствольное оружие для гражданского населения.
Коваленко возглавляет центр при СНБО, который называют "противодействующим дезинформации".
"Гражданские должны иметь оружие для самозащиты. Легализация "короткоствола" давно необходима. Это мое личное мнение", – написал Коваленко в своем Telegram-канале.
Подписчики Telegram-каналов украинских СМИ в комментариях критикуют предложение Коваленко, называя его опасным и несущим угрозу обществу.
Накануне полиция Киева сообщила
, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы Украины. Погибли шесть и были ранены 15 человек. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.