На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения

2026-04-19T09:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя стрельбу с шестью погибшими в Киеве, предложил легализовать короткоствольное оружие для гражданского населения.Коваленко возглавляет центр при СНБО, который называют "противодействующим дезинформации".Подписчики Telegram-каналов украинских СМИ в комментариях критикуют предложение Коваленко, называя его опасным и несущим угрозу обществу.Накануне полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы Украины. Погибли шесть и были ранены 15 человек. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании.

