На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения - РИА Новости Крым, 19.04.2026
На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения
На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения - РИА Новости Крым, 19.04.2026
На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения
Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя стрельбу с шестью погибшими в Киеве, предложил... РИА Новости Крым, 19.04.2026
2026-04-19T09:09
2026-04-19T09:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя стрельбу с шестью погибшими в Киеве, предложил легализовать короткоствольное оружие для гражданского населения.Коваленко возглавляет центр при СНБО, который называют "противодействующим дезинформации".Подписчики Telegram-каналов украинских СМИ в комментариях критикуют предложение Коваленко, называя его опасным и несущим угрозу обществу.Накануне полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы Украины. Погибли шесть и были ранены 15 человек. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, украина, оружие
На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения

Легализовать оружие для гражданского населения предложил глава центра СНБО Украины

09:09 19.04.2026 (обновлено: 09:16 19.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя стрельбу с шестью погибшими в Киеве, предложил легализовать короткоствольное оружие для гражданского населения.
Коваленко возглавляет центр при СНБО, который называют "противодействующим дезинформации".
"Гражданские должны иметь оружие для самозащиты. Легализация "короткоствола" давно необходима. Это мое личное мнение", – написал Коваленко в своем Telegram-канале.
Подписчики Telegram-каналов украинских СМИ в комментариях критикуют предложение Коваленко, называя его опасным и несущим угрозу обществу.
Накануне полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы Украины. Погибли шесть и были ранены 15 человек. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании.
11:32Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде
11:07Шла по дороге в темной одежде: на трассе в Крым насмерть сбили женщину
10:37Подростки напали с ножом на людей в метро в Москве
10:16После удара ВСУ по Таганрогу оцеплены авиационный комплекс и Приморский парк
09:52В Севастополе открыли рейд
09:45В Феодосии продлили отопительный сезон
09:20В Севастополе закрыли рейд
09:09На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения
08:22Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
07:22ВСУ ночью атаковали Крым и еще четыре региона страны
07:07ВСУ нанесли ракетный удар по Ростовской области – ранены люди и горят склады
00:01Грозы и ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 19 апреля
22:31В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:08В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:55Атака на Севастополь и закрытие Ормузского пролива: главное за день
21:31ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области накануне Радоницы
20:41Снова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственников
20:19Апрельский парад планет: можно ли увидеть в Крыму
19:47"Я тебе расскажу про Керчь" - песни о самом восточном городе Крыма
Лента новостейМолния