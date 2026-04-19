На Кубань обрушатся штормовой ветер и грозовые ливни

На Кубань обрушатся штормовой ветер и грозовые ливни - РИА Новости Крым, 19.04.2026

На Кубань обрушатся штормовой ветер и грозовые ливни

Усиление ветра до штормовых значений и ливни с грозами с возможным подъемом уровня воды ожидаются в Краснодарском крае, сообщает МЧС России по региону.

2026-04-19T16:27

2026-04-19T16:27

2026-04-19T17:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Усиление ветра до штормовых значений и ливни с грозами с возможным подъемом уровня воды ожидаются в Краснодарском крае, сообщает МЧС России по региону.МЧС России рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий.Если сильный ветер застал на улице, следует укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, предостерегли спасатели.Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, подчеркнули в МЧС.Также спасатели напомнили, что при штормовом ветре может произойти схлестывание воздушных линий электропередачи, что может привести к возгоранию. Нельзя при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам, сказали спасатели.Также объявлено экстренное предупреждение о ливнях в сочетании с грозой, возможным подъемом уровня воды.В связи с ожидающимися сильными осадками и снеготаянием в горах, на реках Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, также предупредили в МЧС.И напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 01, 101 или 112.

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, прогноз, штормовое предупреждение