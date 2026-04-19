На Кубань обрушатся штормовой ветер и грозовые ливни
Усиление ветра до штормовых значений и ливни с грозами с возможным подъемом уровня воды ожидаются в Краснодарском крае, сообщает МЧС России по региону.
2026-04-19T16:27
краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, прогноз, штормовое предупреждение
Штормовой ветер и грозовые ливни ожидаются на Кубани
16:27 19.04.2026 (обновлено: 17:40 19.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Усиление ветра до штормовых значений и ливни с грозами с возможным подъемом уровня воды ожидаются в Краснодарском крае, сообщает МЧС России по региону.
"На Кубани прогнозируется усиление ветра до 20-23 метров в секунду", – сказано в сообщении в канале ведомства в Мах.
МЧС России рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий.
Если сильный ветер застал на улице, следует укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, предостерегли спасатели.
Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, подчеркнули в МЧС.
Также спасатели напомнили, что при штормовом ветре может произойти схлестывание воздушных линий электропередачи, что может привести к возгоранию. Нельзя при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам, сказали спасатели.
Также объявлено экстренное предупреждение о ливнях в сочетании с грозой, возможным подъемом уровня воды.
"До конца суток 19 апреля 2026 года на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается сильный дождь, возможна гроза. Штормовое предупреждение: днем 19, 20 апреля и до конца суток 21 апреля в горах муниципального образования городской округ Сочи выше 1000 метров над уровнем моря лавиноопасно", – сказано в сообщении в канале ведомства в Мах.
В связи с ожидающимися сильными осадками и снеготаянием в горах, на реках Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, также предупредили в МЧС.
И напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 01, 101 или 112.
