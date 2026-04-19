Рейтинг@Mail.ru
На Кубань обрушатся штормовой ветер и грозовые ливни - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260419/na-kuban-obrushitsya-shtormovoy-veter-1155323646.html
На Кубань обрушатся штормовой ветер и грозовые ливни
Усиление ветра до штормовых значений и ливни с грозами с возможным подъемом уровня воды ожидаются в Краснодарском крае, сообщает МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 19.04.2026
2026-04-19T16:27
2026-04-19T17:40
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145390216_0:0:604:340_1920x0_80_0_0_490e3bb4359f9142d6994835a306351f.jpg
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145390216_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_1665fa1845eef32e281d3db7f997ff2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, прогноз, штормовое предупреждение
16:27 19.04.2026 (обновлено: 17:40 19.04.2026)
 
Гроза над морем
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Усиление ветра до штормовых значений и ливни с грозами с возможным подъемом уровня воды ожидаются в Краснодарском крае, сообщает МЧС России по региону.
"На Кубани прогнозируется усиление ветра до 20-23 метров в секунду", – сказано в сообщении в канале ведомства в Мах.
МЧС России рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий.
Если сильный ветер застал на улице, следует укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, предостерегли спасатели.
Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, подчеркнули в МЧС.
Также спасатели напомнили, что при штормовом ветре может произойти схлестывание воздушных линий электропередачи, что может привести к возгоранию. Нельзя при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам, сказали спасатели.
Также объявлено экстренное предупреждение о ливнях в сочетании с грозой, возможным подъемом уровня воды.
"До конца суток 19 апреля 2026 года на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается сильный дождь, возможна гроза. Штормовое предупреждение: днем 19, 20 апреля и до конца суток 21 апреля в горах муниципального образования городской округ Сочи выше 1000 метров над уровнем моря лавиноопасно", – сказано в сообщении в канале ведомства в Мах.
В связи с ожидающимися сильными осадками и снеготаянием в горах, на реках Сочи и ФТ Сириус ожидаются подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, также предупредили в МЧС.
И напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 01, 101 или 112.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
