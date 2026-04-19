Крымский мост: очереди с двух сторон выросли в 2,5 раза за час - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Крымский мост: очереди с двух сторон выросли в 2,5 раза за час
2026-04-19T15:10
Крымский мост: очереди с двух сторон выросли в 2,5 раза за час

15:10 19.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Очередь на досмотр перед Крымским мостом резко выросла – проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.
Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив на выезде из Крыма начала расти в воскресенье после обеда. В 14 часов в очереди на досмотр стояли 77 автомобилей с двух сторон мостового перехода.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 83 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 114 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов воскресенья.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
