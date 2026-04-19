Крымский мост: очереди с двух сторон выросли в 2,5 раза за час
2026-04-19T15:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Очередь на досмотр перед Крымским мостом резко выросла – проезда ждут почти 200 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив на выезде из Крыма начала расти в воскресенье после обеда. В 14 часов в очереди на досмотр стояли 77 автомобилей с двух сторон мостового перехода.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тоннТрасса "Новороссия" в Крым и КПП: как все работает и что меняют
