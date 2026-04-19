Киев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского
2026-04-19T17:31
Киев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского

17:31 19.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции, сообщил в интервью украинским СМИ министр иностранных дел страны Андрей Сибига.
"Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече", – цитирует Сибигу РИА Новости.
Ранее в воскресенье глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным передал ему готовность Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров, отметил Фидан.
