Киев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского
Киев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Киев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского
Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 19.04.2026
2026-04-19T17:31
2026-04-19T17:31
2026-04-19T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции, сообщил в интервью украинским СМИ министр иностранных дел страны Андрей Сибига.Ранее в воскресенье глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным передал ему готовность Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров, отметил Фидан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
турция
сша
украина
2026
новости, россия, владимир путин (политик), турция, сша, переговоры, украина
Киев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского
Украина попросила Турцию организовать встречу Путина и Зеленского