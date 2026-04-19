https://crimea.ria.ru/20260419/kak-poluchit-udostoverenie-okhotnika-v-krymu-1154665111.html

Как получить удостоверение охотника в Крыму

Для того, чтобы стать охотником в Крыму официально и получить охотбилет, претенденту необходимо сдать экзамены и предоставить поручителей

2026-04-19T19:10

охота

рустам шафиев

крым

закон и право

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154721209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c20fb63e2cbcca96c366645e0c3dcb44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Для того, чтобы стать охотником в Крыму официально и получить охотбилет, претенденту необходимо сдать экзамены и предоставить поручителей, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов – старший государственный инспектор Республики Крым Рустам Шафиев.Вопросы для экзамена, по словам гостя студии, не сложные, их перечень утвержден на федеральном уровне и есть на официальном сайте Минприроды России. Список включает 264 вопроса, к ним уже есть ответы, и заинтересованный гражданин может подготовиться надлежащим образом. Единственный момент, уточнил собеседник, каждый субъект, исходя из своей специфики, определяет те вопросы, которые он включает в экзаменационные билеты."Сам охотничий билет единого федерального образца позволяет охотиться на всей территории Российской Федерации. Но, к примеру, для крымчан не совсем актуальны, какие-то специфические вопросы по охоте на медведя или кавказского тура", – пояснил специалист.Экзаменационный лист для крымских кандидатов в охотники предусматривает 100 вопросов, добавил спикер. Для того чтобы успешно сдать экзамен, нужно ответить правильно минимум на 75 из них.Гость эфира также проинформировал, что экзамен можно сдать в Министерстве экологии в Симферополе. "Пока у нас только одна точка приема. Собирается экзаменационная группа, и раз в неделю проводится экзамен. Вся информация есть в общем доступе на сайте Минприроды Крыма. Вкратце можно сказать, что прием документов осуществляется на улице Кечкеметской, 198, по вторникам и четвергам с 9:00 до 13:00", – подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 1 сентября охотники обязаны сдавать экзаменВ Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охотыВ Крыму за незаконное убийство косули будут судить охотника

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

