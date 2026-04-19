Как получить удостоверение охотника в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Для того, чтобы стать охотником в Крыму официально и получить охотбилет, претенденту необходимо сдать экзамены и предоставить поручителей, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов – старший государственный инспектор Республики Крым Рустам Шафиев.

"Нужно не только иметь жгучее желание заниматься этой деятельностью, но нужно еще и сдать экзамен по охотничьему минимуму. Он включает в себя ряд разделов, касающихся сроков охоты, биологии животных, техники безопасности в первую очередь. Важный момент – теперь за охотника должны поручиться либо охотничья организация, либо два охотника, имеющие стаж охоты не менее пяти лет", – объяснил инспектор.

Вопросы для экзамена, по словам гостя студии, не сложные, их перечень утвержден на федеральном уровне и есть на официальном сайте Минприроды России. Список включает 264 вопроса, к ним уже есть ответы, и заинтересованный гражданин может подготовиться надлежащим образом. Единственный момент, уточнил собеседник, каждый субъект, исходя из своей специфики, определяет те вопросы, которые он включает в экзаменационные билеты.
"Сам охотничий билет единого федерального образца позволяет охотиться на всей территории Российской Федерации. Но, к примеру, для крымчан не совсем актуальны, какие-то специфические вопросы по охоте на медведя или кавказского тура", – пояснил специалист.
Экзаменационный лист для крымских кандидатов в охотники предусматривает 100 вопросов, добавил спикер. Для того чтобы успешно сдать экзамен, нужно ответить правильно минимум на 75 из них.
"Из практики – больше 90% людей сдают с первого раза, может быть даже 95%, потому что люди сами заинтересованы, им это интересно", – отметил начальник управления охотничьего хозяйства Минэкологии.
Гость эфира также проинформировал, что экзамен можно сдать в Министерстве экологии в Симферополе. "Пока у нас только одна точка приема. Собирается экзаменационная группа, и раз в неделю проводится экзамен. Вся информация есть в общем доступе на сайте Минприроды Крыма. Вкратце можно сказать, что прием документов осуществляется на улице Кечкеметской, 198, по вторникам и четвергам с 9:00 до 13:00", – подытожил гость эфира.
