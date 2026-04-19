Грозы и ветер: погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного фронта. Пройдут дожди, днем местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, в горах +2…+5; днем +11…+16, в горах +5…+10", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, днем с грозой. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8° днем +13…+15 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +6...+10, днем +12...+14 градусов.
