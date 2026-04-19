Частичка родного дома: крымские общины отправляют на фронт блюда национальных кухонь
2026-04-19T13:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Крымчанки разных национальностей готовят блюда национальных кухонь народов, населяющих полуостров, чтобы передать их бойцам в зону проведения специальной военной операции. С начала года на фронт отправили уже более пяти тысяч порций плова, сармы, кубете, хачапури и других блюд.Инициатор проекта – местная болгарская национально-культурная автономия городского округа Симферополь и региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым Паисия Хилендарского. Заместитель ее руководителя Инесса Лукьяненко рассказывает, что передавали гуманитарную помощь воинам с самого начала СВО.На передний край передают блюда различных национальных кухонь Крыма: баницу (болгарские пироги с мягким сыром), самсу (узбекские пироги с мясом и луком), кубете (крымско-татарский пирог с картошкой, мясом и луком), плов, русские блинчики, грузинские хачапури, армянское печенье гата и так далее."На Херсонском направлении, куда мы передаем наши посылки, служат ребята разных национальностей со всей России. Также мы делали поставку в наш Симферопольский госпиталь, где поправляют здоровье бойцы из разных уголков нашей Родины", – рассказала собеседница.Таким образом, в разных регионах страны узнают о национальных кухнях народов, населяющих Крым. Многие пробуют те или иные блюда впервые."Поэтому и проект называется "Кухня народов Крыма – защитникам Отечества". Это своего рода реклама нашего многонационального Крыма, нашей кухни. Блины и пироги – это вроде бы мелочи, но для наших мужчин в тех условиях, в которых они находятся, это очень важно", – отметила Инесса.Она рассказывает, что обычно женщины той или иной национальности готовят у себя дома по вечерам накануне отправки: собираются все вместе и засучивают рукава. Иногда процесс затягивается до самого утра – чтобы та или иная поставка уехала в окопы еще горячей.Все блюда сначала доставляют в специальный пункт, куда приезжают представители разных воинских частей и разбирают гостинцы. Так что еда крымских мастериц приезжает совершенно разным бойцам разных национальностей и вероисповеданий. Крымские хозяйки часто получают обратные отклики."Бойцам очень понравились кубете, особенно ребятам с материка, которые таких пирогов раньше никогда не ели. В основном, конечно, мужчинам нравится что-то мясное, но, например, булочки с вишней и кексы тоже просто "залетели", – сказала Инесса Лукьяненко.Поставки бывают примерно раз в две недели. В одну поставку передают несколько блюд разных народов. Их готовят женщины по национальным общинам. Иногда помогают национальные кафе или рестораны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым съехались волонтеры и активисты из 11 регионов страныПуть женщины: как волонтер из Крыма покорила новые регионыМастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапией
Ольга Леонова
Общины Крыма отправляют в зону спецоперации тысячи порций национальных блюд
