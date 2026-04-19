Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза

Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза - РИА Новости Крым, 19.04.2026

Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза

Севастополь продолжает отражать атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уничтожены восемь вражеских дронов. РИА Новости Крым, 19.04.2026

2026-04-19T22:30

2026-04-19T22:30

2026-04-19T22:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Севастополь продолжает отражать атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уничтожены восемь вражеских дронов.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. От Спасательной службы Севастополя к этому часу зафиксирована информация о следующих повреждениях:в одном из СТ на Северной стороне осколком БПЛА повреждена крыша дома;в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ на крышу дома упали осколки БПЛА;в районе улицы Генерала Мельника часть от сбитого БПЛА упала на гараж.Губернатор призвал покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасности. Глава региона напомнил, что работа по уничтожению вражеских беспилотников ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу