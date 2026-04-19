Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
Севастополь продолжает отражать атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уничтожены восемь вражеских дронов. РИА Новости Крым, 19.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Севастополь продолжает отражать атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уничтожены восемь вражеских дронов.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. От Спасательной службы Севастополя к этому часу зафиксирована информация о следующих повреждениях:в одном из СТ на Северной стороне осколком БПЛА повреждена крыша дома;в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ на крышу дома упали осколки БПЛА;в районе улицы Генерала Мельника часть от сбитого БПЛА упала на гараж.Губернатор призвал покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасности. Глава региона напомнил, что работа по уничтожению вражеских беспилотников ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
22:30 19.04.2026 (обновлено: 22:39 19.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Севастополь продолжает отражать атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уничтожены восемь вражеских дронов.
"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Сбито 8 БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана", – проинформировал губернатор в своем канале в МАХ.
И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. От Спасательной службы Севастополя к этому часу зафиксирована информация о следующих повреждениях:
в одном из СТ на Северной стороне осколком БПЛА повреждена крыша дома;
в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ на крышу дома упали осколки БПЛА;
в районе улицы Генерала Мельника часть от сбитого БПЛА упала на гараж.
Губернатор призвал покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасности. Глава региона напомнил, что работа по уничтожению вражеских беспилотников ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
23:00В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:57Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
22:30Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
22:07Ракетный удар ВСУ по Таганрогу и переговоры по Украине: главное за день
21:48На Урале школьники вырастили "томатофель" и "огуртык"
21:31В детском питании в Чехии нашли крысиный яд
21:10Севастополь отражает удар ВСУ – работают мобильные огневые группы
20:57В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:54В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
20:39Иран отказался от переговоров с США
20:32Восемь детей от года до 14 лет погибли при стрельбе в США
20:2317 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами
20:05Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте
19:48На ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два года
19:28В Севастополе заложат 180 гектаров виноградников до конца года
19:10Как получить удостоверение охотника в Крыму
18:52Апрель-хамелеон: чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
18:27В Ростове-на-Дону тигр выскочил на зрителей из арены цирка
18:07Российская туристка погибла при столкновении с поездом на Шри-Ланке
17:54Черноморское восстание на французском флоте – инфографика
Лента новостейМолния