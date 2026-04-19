Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
22:30 19.04.2026 (обновлено: 22:39 19.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Севастополь продолжает отражать атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уничтожены восемь вражеских дронов.
"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Сбито 8 БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана", – проинформировал губернатор в своем канале в МАХ.
И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. От Спасательной службы Севастополя к этому часу зафиксирована информация о следующих повреждениях:
в одном из СТ на Северной стороне осколком БПЛА повреждена крыша дома;
в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ на крышу дома упали осколки БПЛА;
в районе улицы Генерала Мельника часть от сбитого БПЛА упала на гараж.
Губернатор призвал покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасности. Глава региона напомнил, что работа по уничтожению вражеских беспилотников ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
