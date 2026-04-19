Апрель-хамелеон: чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе

На следующей неделе на полуострове снова ожидается похолодание и осадки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды... РИА Новости Крым, 19.04.2026

2026-04-19T18:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На следующей неделе на полуострове снова ожидается похолодание и осадки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.На следующей неделе погода будет не очень комфортная, добавил Тишковец, будет поддерживаться отрицательный тренд по температуре. Эксперт отметил, что средняя температура апреля, например, в Симферополе, на полградуса прохладнее, чем должно быть по многолетним значениям, и уже практически перевыполнена месячная норма осадков."В понедельник, несмотря на то, что инициативу ненадолго перехватит гребень антициклона с севера, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9, днем +13...+18, что соответствует норме", – прогнозирует метеоролог.Со вторника, предупредил он, погода опять начнет постепенно портиться. Ночью переменная облачность, без осадков, +3…+8, а днем из-за подхода теплого сектора циклона – облачно, небольшие дожди и +10…+15 градусов."В середине недели, в среду, прорвется холодный атмосферный фронт, он будет сопровождаться грядой кучево-дождевой облачности, поэтому будут скоротечные ливневые дожди, ночью +2…+7, днем, наверное, это будет самый холодный день, всего лишь +9…+14. А в четверг опять фон атмосферного давления начнет повышаться. Переменная облачность, преимущественно уже без осадков, но под утро посвежеет до +1…+6, и днем от +9 до +15", – прогнозирует эксперт.Лишь к концу недели, по его словам, к пятнице и к следующим выходным благодаря тому, что ветры развернутся на более комфортные теплые юго-западные направления, температурный фон начнет повышаться и вернется в рамки положенной в заключительной декаде апреля климатической нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

