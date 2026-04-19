Апрель-хамелеон: чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Апрель-хамелеон: чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
На следующей неделе на полуострове снова ожидается похолодание и осадки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды... РИА Новости Крым, 19.04.2026
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крым
новости крыма
Похолодание и дожди снова придут в Крым на следующей неделе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На следующей неделе на полуострове снова ожидается похолодание и осадки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"К сожалению, предстоящая неделя еще раз докажет постулат о том, что апрель ненадежный и очень противоречивый месяц, больше похожий на хамелеона с точки зрения разных метеорологических условий", – отметил метеоролог.
На следующей неделе погода будет не очень комфортная, добавил Тишковец, будет поддерживаться отрицательный тренд по температуре. Эксперт отметил, что средняя температура апреля, например, в Симферополе, на полградуса прохладнее, чем должно быть по многолетним значениям, и уже практически перевыполнена месячная норма осадков.
"В понедельник, несмотря на то, что инициативу ненадолго перехватит гребень антициклона с севера, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9, днем +13...+18, что соответствует норме", – прогнозирует метеоролог.
Со вторника, предупредил он, погода опять начнет постепенно портиться. Ночью переменная облачность, без осадков, +3…+8, а днем из-за подхода теплого сектора циклона – облачно, небольшие дожди и +10…+15 градусов.
"В середине недели, в среду, прорвется холодный атмосферный фронт, он будет сопровождаться грядой кучево-дождевой облачности, поэтому будут скоротечные ливневые дожди, ночью +2…+7, днем, наверное, это будет самый холодный день, всего лишь +9…+14. А в четверг опять фон атмосферного давления начнет повышаться. Переменная облачность, преимущественно уже без осадков, но под утро посвежеет до +1…+6, и днем от +9 до +15", – прогнозирует эксперт.
Лишь к концу недели, по его словам, к пятнице и к следующим выходным благодаря тому, что ветры развернутся на более комфортные теплые юго-западные направления, температурный фон начнет повышаться и вернется в рамки положенной в заключительной декаде апреля климатической нормы.
"По ночам будет от +3 до +9 градусов, может быть, в выходные даже +5…+10. Днем в пятницу +14…+19, а в выходные уже +15…+20. Вот такие русские температурные горки – от 20 градусов будем опускаться к середине недели до 10, а ночью близко к нулю. К выходным ситуация опять восстановится", – заверил метеоролог.
