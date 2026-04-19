Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было

Присоединение Крымского полуострова к России в 1783 году определилось ходом кровопролитных русско-турецких войн ХVII-ХIХ веков и последовало за многочисленными поражениями Турции и отречением от престола последнего крымского хана Шагин-Гирея. РИА Новости Крым напоминает ряд известных и неизвестных фактов того периода.
Медленно, но уверенно достигали цели
Во время войны в 1768-1774 годах, которую развязала Турция, полуостров был важным объектом русских стратегических планов. Войска Российской империи добились победы на дунайском направлении. Несмотря на многочисленные поражения, Турция пыталась вернуть левый берег Дуная. Тогда Вторая русская армия под командованием генерал-аншефа В. М. Долгорукова нанесла сокрушительный удар противнику на левом фланге, на Перекопе и ворвалась в Крым.
Весной 1773 года военные действия начинаются снова. И в этот раз после сокрушительных поражений Турция идет на мирные переговоры, завершившиеся подписанием Кючук-Кайнарджийского договора в июле. В документе говорилось, что России отходят два города: Керчь и Еникале. В остальном Крыму все оставалось по-прежнему: прежняя ханская власть, прежняя администрация, порядки и обычаи.
В 1782 году против последнего крымского хана Шагин-Гирея поднялось все население ханства. Ему пришлось отречься от престола и бежать под защиту русских войск.
И вот 8 (19) апреля 1783 года Екатерина Великая подписывает исторический документ – Манифест о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской империи.
"… и в замену и удовлетворение убытков наших решилися мы взять под державу нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону. Возвращая жителям тех мест силою сего нашего Императорского Манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего, содержать их наравне с природными началами подданными".
Манифесту свое время
Особую роль в истории Крыма сыграл государственный деятель, светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический, который вместе с императрицей работал над созданием манифеста и лично руководил присоединением Крымского ханства.
Чтобы все было легитимным, Потемкин распространил по полуострову "присяжные листы". В документах говорилось, что жители такого-то населенного пункта присягают на верность России. Они скреплялись печатями и подписями. После того, как Потемкин собрал такие листы с большей части Крыма, манифест императрицы обнародовали. "Присяжные листы" частично сохранились до наших дней и хранятся в государственном архиве в Москве.
Манифест был обнародован только 28 июня 1783 во время торжественной присяги крымской знати на вершине скалы Ак-Кая под нынешним Белогорском (тогда Карасубазар).
Потемкинские изменения
К концу 1783 года в Крыму отменили внутренние торговые пошлины, восстановили монетный двор в Феодосии. Еще через полтора года порты полуострова освободили от уплаты таможенных пошлин, а таможенная стража перебазировалась за Перекоп. Такие послабления привели к развитию сельского хозяйства в регионе, промышленности и торговли, расширению крымских городов. Вскоре Потемкин приступил к реконструкции старых городов и строительству новых.
Именно тогда по "Греческому проекту" появились такие названия городов, как Севастополь, Симферополь, были возвращены древнегреческие имена Феодосии и Евпатории.
Масштабное строительство развернулось во многих поселениях – за счет казны возводились здания общественного назначения. Кроме того, крымчанам выдавали ссуды на строительство собственных домов. Население молодого российского региона стремительно росло.
Таврический вояж
После пятидневного пребывания в Херсоне императрица отправились в Крым через Кизикерман и Перекоп. Сооружая этот путь, Потемкин предписывал: "Дорогу от Кизикермана до Перекопа сделать богатою рукою, чтобы не уступала римским; я назову ее: Екатерининский путь".
