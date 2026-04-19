Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было

Присоединение Крымского полуострова к России в 1783 году определилось ходом кровопролитных русско-турецких войн ХVII-ХIХ веков и последовало за многочисленными поражениями Турции и отречением от престола последнего крымского хана Шагин-Гирея. РИА Новости Крым напоминает ряд известных и неизвестных фактов того периода.

Медленно, но уверенно достигали цели

Во время войны в 1768-1774 годах, которую развязала Турция, полуостров был важным объектом русских стратегических планов. Войска Российской империи добились победы на дунайском направлении. Несмотря на многочисленные поражения, Турция пыталась вернуть левый берег Дуная. Тогда Вторая русская армия под командованием генерал-аншефа В. М. Долгорукова нанесла сокрушительный удар противнику на левом фланге, на Перекопе и ворвалась в Крым.