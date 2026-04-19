Какой сегодня праздник: 19 апреля - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Какой сегодня праздник: 19 апреля
Какой сегодня праздник: 19 апреля - РИА Новости Крым, 19.04.2026
Какой сегодня праздник: 19 апреля
В этот день Екатерина II присоединила Крым и Кубань к России, а первопечатник Иван Федоров начал создавать первую в истории России печатную книгу.
2026-04-19T00:00
2026-04-19T00:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В этот день Екатерина II присоединила Крым и Кубань к России, а первопечатник Иван Федоров начал создавать первую в истории России печатную книгу.Что празднуют в миреПрофессиональный праздник в России отмечают работники полиграфии. Дата выбрана не случайно: 19 апреля 1563 года российский первопечатник Иван Федоров начал работу над первой печатной книгой "Апостол".Также в нашей стране 19 апреля отмечают День образования службы занятости, поздравляют работников ломоперерабатывающей отрасли и специалистов юридической службы Министерства внутренних дел России.А еще 19 апреля в некоторых странах отмечается День подснежника. Традиция празднования пошла из Англии, где цветение подснежника приходится на середину второго весеннего месяца. Англичане верили, что подснежники, высаженные по периметру вокруг дома, уберегут очаг от злых духов.Знаменательные событияВ 1780 году императрица Екатерина Великая создала Управу благочиния – городской полицейско-административный орган, и начала полицейскую реформу.Ровно через три года она же подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и все Кубанской стороны под Российскую державу".В 1850 году Англия и США договорились вместе строить Панамский канал – искусственный морской судоходный путь, соединивший по Панамскому перешейку Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном.В 1943 году секретным постановлением Совнаркома было создано подразделение контрразведки под названием "Смерть шпионам!". Сокращенно – СМЕРШ.В 1971 году с космодрома "Байконур" была выведена на орбиту первая пилотируемая станция "Салют-1", рассчитанная на трех космонавтов. Первая стыковка – 24 апреля того же года – не удалась из-за технических неполадок. Вторая стыковка – с кораблем "Союз-11" – обернулась трагической гибелью экипажа. В октябре того же года станцию свели с орбиты.Кто родилсяВ 1776 году родился российский мореплаватель, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных экспедиций Василий Головнин.В 1848 году родился Всеволод Миллер – русский фольклорист, этнограф, лингвист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Считается основателем востоковедческого образования в России.В 1898 году родилась советская переводчица Рита Райт-Ковалева. Благодаря ей в советских библиотеках впервые появились переводы произведений Франца Кафки, Джерома Сэлинджера, Уильяма Фолкнера, Курта Воннегута, Эдгара По и многих других иностранных писателей.В 1902 году родился советский писатель Вениамин Каверин, автор знаменитого приключенческого романа "Два капитана".В этот день также родились российский художник-передвижник Григорий Мясоедов, советский академик, астроном Григорий Шайн, российский писатель Георгий Марков, английский рок-музыкант Алан Прайс, советский рок-музыкант, лидер группы "Земляне" Сергей Скачков, российский актер Сергей Баталов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 19 апреля

Что празднуют в России и в мире 19 апреля

00:00 19.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В этот день Екатерина II присоединила Крым и Кубань к России, а первопечатник Иван Федоров начал создавать первую в истории России печатную книгу.

Что празднуют в мире

Профессиональный праздник в России отмечают работники полиграфии. Дата выбрана не случайно: 19 апреля 1563 года российский первопечатник Иван Федоров начал работу над первой печатной книгой "Апостол".
Также в нашей стране 19 апреля отмечают День образования службы занятости, поздравляют работников ломоперерабатывающей отрасли и специалистов юридической службы Министерства внутренних дел России.
А еще 19 апреля в некоторых странах отмечается День подснежника. Традиция празднования пошла из Англии, где цветение подснежника приходится на середину второго весеннего месяца. Англичане верили, что подснежники, высаженные по периметру вокруг дома, уберегут очаг от злых духов.

Знаменательные события

В 1780 году императрица Екатерина Великая создала Управу благочиния – городской полицейско-административный орган, и начала полицейскую реформу.
Ровно через три года она же подписала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и все Кубанской стороны под Российскую державу".
В 1850 году Англия и США договорились вместе строить Панамский канал – искусственный морской судоходный путь, соединивший по Панамскому перешейку Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном.
В 1943 году секретным постановлением Совнаркома было создано подразделение контрразведки под названием "Смерть шпионам!". Сокращенно – СМЕРШ.
В 1971 году с космодрома "Байконур" была выведена на орбиту первая пилотируемая станция "Салют-1", рассчитанная на трех космонавтов. Первая стыковка – 24 апреля того же года – не удалась из-за технических неполадок. Вторая стыковка – с кораблем "Союз-11" – обернулась трагической гибелью экипажа. В октябре того же года станцию свели с орбиты.

Кто родился

В 1776 году родился российский мореплаватель, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных экспедиций Василий Головнин.
В 1848 году родился Всеволод Миллер – русский фольклорист, этнограф, лингвист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Считается основателем востоковедческого образования в России.
В 1898 году родилась советская переводчица Рита Райт-Ковалева. Благодаря ей в советских библиотеках впервые появились переводы произведений Франца Кафки, Джерома Сэлинджера, Уильяма Фолкнера, Курта Воннегута, Эдгара По и многих других иностранных писателей.
В 1902 году родился советский писатель Вениамин Каверин, автор знаменитого приключенческого романа "Два капитана".
В этот день также родились российский художник-передвижник Григорий Мясоедов, советский академик, астроном Григорий Шайн, российский писатель Георгий Марков, английский рок-музыкант Алан Прайс, советский рок-музыкант, лидер группы "Земляне" Сергей Скачков, российский актер Сергей Баталов.
