17 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами - РИА Новости Крым, 19.04.2026
17 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Крымом и еще тремя регионами РФ, сообщает Минобороны России.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Азовским морем, Крымом и еще четырьмя регионами РФ. Кроме того, в ночь на воскресенье Таганрог подвергся воздушной атаке – повреждены коммерческие предприятия, ранены несколько человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: ликвидированы 1170 украинских боевиков и наемников за суткиАрмия России нанесла удары по Украине: что уничтожено258 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
20:23 19.04.2026 (обновлено: 21:15 19.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Крымом и еще тремя регионами РФ, сообщает Минобороны России.
"В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей и Республики Крым", – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Азовским морем, Крымом и еще четырьмя регионами РФ. Кроме того, в ночь на воскресенье Таганрог подвергся воздушной атаке – повреждены коммерческие предприятия, ранены несколько человек.
