https://crimea.ria.ru/20260418/ya-tebe-rasskazhu-pro-kerch---pesni-o-samom-vostochnom-gorode-kryma-1152873963.html

"Я тебе расскажу про Керчь" - песни о самом восточном городе Крыма

РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T19:47

керчь

крым

музыка

культура

с песней по крыму

аджимушкайские каменоломни

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130915062_0:893:2052:2047_1920x0_80_0_0_f61d0ae866b71e2ea1dd716ed87d40ce.jpg

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.В Крыму есть целых два города-героя – Севастополь и Керчь. Неофициальным гимном Керчи с середины 1970-х годов стала песня "Золотая Керчь", стихи Феликса Лаубе на музыку Алексея Экимяна.Песня была написана в 1970-м году. Через четыре года, в юбилейный год освобождения Керчи от фашистов, авторы слов и музыки и исполнитель песни Юрий Богатиков презентовали свою работу и подарили композицию героическому городу.И Феликс Лаубе, и Алексей Экимян были известными советскими авторами. Песни на стихи Лаубе есть в репертуаре Клавдии Шульженко, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и многих других. Если Феликс Лаубе всегда был поэтом-песенником, то судьба Алексея Экимяна складывалась необычно. Он - генерал-майор милиции, замначальника Московского областного УВД, обладатель ордена "Красной звезды", писавший песни по велению души. Музыкально одаренный юноша в силу жизненных обстоятельств бросил музыкальную школу во время Великой Отечественной войны, в 1944 году начал работать в милиции. Но музыка брала свое. Его первая песня родилась в честь московского фестиваля молодежи в 1957 году. Алексей Экимян был талантлив как в деле розыска преступников, так и на музыкальном поприще. Его песни исполняли Зыкина, Ротару, Магомаев, Кобзон, Мулерман, Лещенко и другие звезды советской эстрады. Композиции Экимяна, светлые, лиричные, рождались свободное после раскрытия грабежей и убийств время. В 1973 году не имеющего музыкального образования, но талантливого музыканта принимают в Союз композиторов СССР.У единственного в мире музыканта-сыщика было два сына: один унаследовал милицейскую профессию, а второй стал композитором.У дуэта Лаубе-Экимяна была еще одна песня о Керчи под названием "Керчаночка", ее исполнял Иосиф Кобзон.Песня, которую наизусть знают все жители Керчи была написана на стихи Сергея Острового керченским композитором Алексеем Маховым в жанре героической баллады.Сибиряк-фронтовик Сергей Островой начал писать стихи еще до войны, наибольшую славу приобрел как поэт-песенник. Это именно ему принадлежат слова известных песен разного диапазона - "У деревни Крюково", "Песня остается с человеком", "Потолок ледяной, дверь скрипучая", "Пора в путь-дорогу".Алексей Махов переехал в Керчь пятилетним ребенком после войны, но так вжился в город, его историю и героику, что написал о Керчи более 50 музыкальных произведений и руководил местным ВИА "Аквилон". "Баллада о Керчи" принесла композитору всесоюзную славу, когда была выпущена в виниле в музыкальном сборнике в честь 30-летия Великой Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Керченско-Феодосийская десантная операция: слава и боль Крыма"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев ЭльтигенаГодовщина обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

