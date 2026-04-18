Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260418/ya-tebe-rasskazhu-pro-kerch---pesni-o-samom-vostochnom-gorode-kryma-1152873963.html
"Я тебе расскажу про Керчь" - песни о самом восточном городе Крыма
"Я тебе расскажу про Керчь" - песни о самом восточном городе Крыма
РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T19:47
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130915062_0:893:2052:2047_1920x0_80_0_0_f61d0ae866b71e2ea1dd716ed87d40ce.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130915062_0:254:2053:1793_1920x0_80_0_0_be85ee7b22824f323886bba56f0647e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Песни о самом восточном городе-герое Крыма - о Керчи

19:47 18.04.2026
 
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкОбелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат. Великая Отечественная Война 1941-1945 годов.
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
В Крыму есть целых два города-героя – Севастополь и Керчь. Неофициальным гимном Керчи с середины 1970-х годов стала песня "Золотая Керчь", стихи Феликса Лаубе на музыку Алексея Экимяна.
"С каждым годом все дальше война. Все привычнее нам тишина. Тает в ночи прохладная тень. Керчь встречает свой завтрашний день!", - поется в последнем куплете.
Песня была написана в 1970-м году. Через четыре года, в юбилейный год освобождения Керчи от фашистов, авторы слов и музыки и исполнитель песни Юрий Богатиков презентовали свою работу и подарили композицию героическому городу.
И Феликс Лаубе, и Алексей Экимян были известными советскими авторами. Песни на стихи Лаубе есть в репертуаре Клавдии Шульженко, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и многих других.
Если Феликс Лаубе всегда был поэтом-песенником, то судьба Алексея Экимяна складывалась необычно. Он - генерал-майор милиции, замначальника Московского областного УВД, обладатель ордена "Красной звезды", писавший песни по велению души. Музыкально одаренный юноша в силу жизненных обстоятельств бросил музыкальную школу во время Великой Отечественной войны, в 1944 году начал работать в милиции. Но музыка брала свое.
Его первая песня родилась в честь московского фестиваля молодежи в 1957 году. Алексей Экимян был талантлив как в деле розыска преступников, так и на музыкальном поприще. Его песни исполняли Зыкина, Ротару, Магомаев, Кобзон, Мулерман, Лещенко и другие звезды советской эстрады.
Композиции Экимяна, светлые, лиричные, рождались свободное после раскрытия грабежей и убийств время. В 1973 году не имеющего музыкального образования, но талантливого музыканта принимают в Союз композиторов СССР.
У единственного в мире музыканта-сыщика было два сына: один унаследовал милицейскую профессию, а второй стал композитором.
У дуэта Лаубе-Экимяна была еще одна песня о Керчи под названием "Керчаночка", ее исполнял Иосиф Кобзон.
Песня, которую наизусть знают все жители Керчи была написана на стихи Сергея Острового керченским композитором Алексеем Маховым в жанре героической баллады.
Сибиряк-фронтовик Сергей Островой начал писать стихи еще до войны, наибольшую славу приобрел как поэт-песенник. Это именно ему принадлежат слова известных песен разного диапазона - "У деревни Крюково", "Песня остается с человеком", "Потолок ледяной, дверь скрипучая", "Пора в путь-дорогу".
Алексей Махов переехал в Керчь пятилетним ребенком после войны, но так вжился в город, его историю и героику, что написал о Керчи более 50 музыкальных произведений и руководил местным ВИА "Аквилон". "Баллада о Керчи" принесла композитору всесоюзную славу, когда была выпущена в виниле в музыкальном сборнике в честь 30-летия Великой Победы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керченско-Феодосийская десантная операция: слава и боль Крыма
"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена
Годовщина обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:19Апрельский парад планет: можно ли увидеть в Крыму
19:47"Я тебе расскажу про Керчь" - песни о самом восточном городе Крыма
19:03Число погибших при стрельбе в Киеве выросло до 6 и еще 15 пострадали
18:43Массированная атака на Кубань и выборы в Венгрии – топ новостей недели
18:29Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД
18:11Неизвестный расстрелял людей в Киеве
18:01В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - подробности
17:52Дрон ВСУ убил женщину и ранил еще одну в Брянской области
17:46Судоходство в Ормузе и переговоры с США: официальное заявление Ирана
17:23Спасательная операция на мысе Меганом в Крыму - мужчину эвакуировали морем
17:0646 дронов сбиты над Черным морем и семью регионами России за 8 часов
16:37ДТП в Крыму с протаранившим дом рейсовым автобусом - что известно
16:11Трое украинцев напали на военкомат во Львове
15:52Миротворец ООН погиб на юге Ливана
15:20Паромы в Севастополе остановили из-за непогоды
15:00До двух человек выросло число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
14:39Лавров сделал заявление о переговорах по Украине
14:22Новости СВО: армия России уничтожила более 1100 боевиков Киева
14:21Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля
14:07У Крымского моста в пробке больше 300 машин
Лента новостейМолния