ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области накануне Радоницы - РИА Новости Крым, 18.04.2026
ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области накануне Радоницы
ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области накануне Радоницы
ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области накануне Радоницы

21:31 18.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Накануне Радоницы (дня поминовения усопших) украинские боевики нанесли удар по кладбищу города Днепрорудное в Запорожской области, есть риск неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Противник нанес целенаправленный удар по кладбищу города Днепрорудное. Рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство, в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших", - написал Балицкий в своем канале в Мах.
На месте работают оперативные службы и саперы. Есть высокий риск неразорвавшихся боеприпасов, отметил губернатор.
По его словам, администрация округа проведет оценку разрушений для оказания помощи родственникам покойных, чьи могилы и памятники были разрушены.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:31В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:08В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:55Атака на Севастополь и закрытие Ормузского пролива: главное за день
21:31ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области накануне Радоницы
20:41Снова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственников
20:19Апрельский парад планет: можно ли увидеть в Крыму
19:47"Я тебе расскажу про Керчь" - песни о самом восточном городе Крыма
19:03Число погибших при стрельбе в Киеве выросло до 6 и еще 15 пострадали
18:43Массированная атака на Кубань и выборы в Венгрии – топ новостей недели
18:29Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД
18:11Неизвестный расстрелял людей в Киеве
18:01В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - подробности
17:52Дрон ВСУ убил женщину и ранил еще одну в Брянской области
17:46Судоходство в Ормузе и переговоры с США: официальное заявление Ирана
17:23Спасательная операция на мысе Меганом в Крыму - мужчину эвакуировали морем
17:0646 дронов сбиты над Черным морем и семью регионами России за 8 часов
16:37ДТП в Крыму с протаранившим дом рейсовым автобусом - что известно
16:11Трое украинцев напали на военкомат во Львове
15:52Миротворец ООН погиб на юге Ливана
15:20Паромы в Севастополе остановили из-за непогоды
Лента новостейМолния