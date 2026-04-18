ВСУ атаковали промышленные предприятия в Самарской области

Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы. Режим угрозы сохраняется, добавил Федорищев.Ранее губернатор Самарской области сообщил, что в ходе ночной атаки на регион вражеский беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Никто не пострадал, всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения.Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.

