ВСУ атаковали промышленные предприятия в Самарской области
ВСУ атаковали промышленные предприятия в Самарской области - РИА Новости Крым, 18.04.2026
ВСУ атаковали промышленные предприятия в Самарской области
Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
2026-04-18T10:06
2026-04-18T10:06
2026-04-18T10:06
самарская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав федорищев
новости сво
новости
происшествия
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы. Режим угрозы сохраняется, добавил Федорищев.Ранее губернатор Самарской области сообщил, что в ходе ночной атаки на регион вражеский беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Никто не пострадал, всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения.Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.
самарская область
самарская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав федорищев, новости сво, новости, происшествия, безопасность
ВСУ атаковали промышленные предприятия в Самарской области
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным предприятиям в Самарской области – власти