В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - подробности

https://crimea.ria.ru/20260418/v-krymu-reysovyy-avtobus-vrezalsya-v-dom---podrobnosti-1155315326.html
В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - в прокуратуре республики назвали причину и рассказали о последствиях произошедшего. РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T18:05
ситуация на дорогах крыма
прокуратура республики крым
гаи
мвд по республике крым
новости крыма
происшествия
крым
белогорск
белогорский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155315516_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_102c929d547453307ba2ffc6ec377b6b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155315516_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_38030d688cf3ac7c4a9f1ea922383d62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, гаи, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, крым, белогорск, белогорский район
В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - водителю стало плохо
18:01 18.04.2026 (обновлено: 18:05 18.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - в прокуратуре республики назвали причину и рассказали о последствиях произошедшего.
"Прокуратура Республики Крым контролирует ход проверки обстоятельств ДТП в Белогорском районе.По предварительной информации, сегодня, 18 апреля 2026 года, водитель автобуса, двигаясь по маршруту "Белогорск -Кизиловка (Ударное)", совершил наезд на бетонное ограждение домовладения на улице Героя Мирошниченко в городе Белогорск", - говорится в сообщении.
Предварительно, причиной ДТП стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта, добавили в прокуратуре.
"На текущий момент никто из пассажиров автобуса не нуждается в госпитализации. Сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Республики Крым напоминает водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и проявлять повышенную внимательность при управлении транспортными средствами", - добавили в ГАИ Крыма.
Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: