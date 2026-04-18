Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - подробности - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
https://crimea.ria.ru/20260418/v-krymu-reysovyy-avtobus-vrezalsya-v-dom---podrobnosti-1155315326.html
В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - подробности
В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - в прокуратуре республики назвали причину и рассказали о последствиях произошедшего. РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T18:01
2026-04-18T18:05
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155315516_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_38030d688cf3ac7c4a9f1ea922383d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - подробности

18:01 18.04.2026 (обновлено: 18:05 18.04.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - в прокуратуре республики назвали причину и рассказали о последствиях произошедшего.
"Прокуратура Республики Крым контролирует ход проверки обстоятельств ДТП в Белогорском районе.По предварительной информации, сегодня, 18 апреля 2026 года, водитель автобуса, двигаясь по маршруту "Белогорск -Кизиловка (Ударное)", совершил наезд на бетонное ограждение домовладения на улице Героя Мирошниченко в городе Белогорск", - говорится в сообщении.
Предварительно, причиной ДТП стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта, добавили в прокуратуре.
"На текущий момент никто из пассажиров автобуса не нуждается в госпитализации. Сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Республики Крым напоминает водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и проявлять повышенную внимательность при управлении транспортными средствами", - добавили в ГАИ Крыма.
Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаПрокуратура Республики КрымГАИМВД по Республике КрымНовости КрымаПроисшествияКрымБелогорскБелогорский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
