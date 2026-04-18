В Крым на автомобиле – куда едут туристы в апреле - РИА Новости Крым, 18.04.2026
В Крым на автомобиле – куда едут туристы в апреле
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 18.04.2026
Ялта вошла в топ-10 направлений для автопутешествий в апреле

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Москва с 9% бронирований с парковкой в апреле, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 7% и 6% соответственно", – сказано в сообщении.
Суточное размещение в Москве обойдется в среднем в 4629 рублей, в Питере – 4358, в Сочи – 3951 рубль.
В Ялте, которая разместилась на седьмой позиции рейтинга, средний чек за номер в отеле с парковкой составляет 5260 рублей. При этом чаще всего в апреле автотуристы останавливаются в курортной столице Крыма на 4 ночи, выяснили аналитики платформы.
Также в десятку вошла Казань, со средней ценой 4636 рублей за ночь, Краснодар – 3403 рублей, Калининград – 3907, Кисловодск – 4594 рубля, Пятигорск и Геленджик, где за ночевку в отеле просят в среднем 4202 и 4745 рублей соответственно.
Как сообщалось, Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в апреле 2026 года.
