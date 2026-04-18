https://crimea.ria.ru/20260418/v-krym-na-avtomobile--kuda-edut-turisty-v-aprele-1155299437.html

В Крым на автомобиле – куда едут туристы в апреле - РИА Новости Крым, 18.04.2026

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 18.04.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520663_0:197:722:603_1920x0_80_0_0_7d437152cf47aa7eb664400abc8b1f3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. Суточное размещение в Москве обойдется в среднем в 4629 рублей, в Питере – 4358, в Сочи – 3951 рубль.В Ялте, которая разместилась на седьмой позиции рейтинга, средний чек за номер в отеле с парковкой составляет 5260 рублей. При этом чаще всего в апреле автотуристы останавливаются в курортной столице Крыма на 4 ночи, выяснили аналитики платформы.Также в десятку вошла Казань, со средней ценой 4636 рублей за ночь, Краснодар – 3403 рублей, Калининград – 3907, Кисловодск – 4594 рубля, Пятигорск и Геленджик, где за ночевку в отеле просят в среднем 4202 и 4745 рублей соответственно.Как сообщалось, Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в апреле 2026 года.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

