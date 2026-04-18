В Черниговской области наступил блэкаут
В Черниговской области Украины обесточены 380 тысяч абонентов
© Укрэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 380 тысяч абонентов остались без электричества в Черниговской области Украины из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом в субботу сообщили в компании "Черниговоблэнерго".
"Поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Без электричества остались 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, а также в Черниговском, Нежинском и Прилукском районах", - говорится в сообщении компании.
В ночь на 17 апреля была остановлена работа Черниговской теплоэлектростанции из-за серьезных повреждений оборудования. Как заявили местные власти, для жителей отключили горячую воду. Точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.
В пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам на Украине за неделю. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Власти украинских областей сообщали о массированных ударах по критической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, а также Днепропетровской области.