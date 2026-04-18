В Черниговской области наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 18.04.2026
В Черниговской области наступил блэкаут
В Черниговской области наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 18.04.2026
В Черниговской области наступил блэкаут
380 тысяч абонентов остались без электричества в Черниговской области Украины из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T09:11
2026-04-18T09:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 380 тысяч абонентов остались без электричества в Черниговской области Украины из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом в субботу сообщили в компании "Черниговоблэнерго".В ночь на 17 апреля была остановлена работа Черниговской теплоэлектростанции из-за серьезных повреждений оборудования. Как заявили местные власти, для жителей отключили горячую воду. Точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.В пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам на Украине за неделю. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.Власти украинских областей сообщали о массированных ударах по критической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, а также Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
чернигов
черниговская область
украина
чернигов, черниговская область, энергосистема украины, украина, в мире, новости, новости сво
В Черниговской области наступил блэкаут

В Черниговской области Украины обесточены 380 тысяч абонентов

© Укрэнерго — Поврежденная электроподстанция на Украине
Поврежденная электроподстанция на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 380 тысяч абонентов остались без электричества в Черниговской области Украины из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом в субботу сообщили в компании "Черниговоблэнерго".
"Поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Без электричества остались 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, а также в Черниговском, Нежинском и Прилукском районах", - говорится в сообщении компании.
В ночь на 17 апреля была остановлена работа Черниговской теплоэлектростанции из-за серьезных повреждений оборудования. Как заявили местные власти, для жителей отключили горячую воду. Точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.
В пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам на Украине за неделю. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Власти украинских областей сообщали о массированных ударах по критической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, а также Днепропетровской области.
ЧерниговЧерниговская областьЭнергосистема УкраиныУкраинаВ миреНовостиНовости СВО
 
