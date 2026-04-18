https://crimea.ria.ru/20260418/v-chernigovskoy-oblasti-nastupil-blekaut-1155306284.html

В Черниговской области наступил блэкаут

380 тысяч абонентов остались без электричества в Черниговской области Украины из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T09:11

чернигов

черниговская область

энергосистема украины

украина

в мире

новости

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137287834_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_0c6c57cf63f506468f99cb82960d47c2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 380 тысяч абонентов остались без электричества в Черниговской области Украины из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом в субботу сообщили в компании "Черниговоблэнерго".В ночь на 17 апреля была остановлена работа Черниговской теплоэлектростанции из-за серьезных повреждений оборудования. Как заявили местные власти, для жителей отключили горячую воду. Точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.В пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам на Украине за неделю. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.Власти украинских областей сообщали о массированных ударах по критической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, а также Днепропетровской области.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

