Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в России

В России разработали уникальную противодроновую сеть, способную самостоятельно затягивать прорывы после взрывов благодаря особой геометрии ячеек. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T13:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В России разработали уникальную противодроновую сеть, способную самостоятельно затягивать прорывы после взрывов благодаря особой геометрии ячеек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании "Системы механической защиты" Дмитрия Дорофеева.По словам Дорофеева, это сокращает чистую площадь пробоя до 50%, благодаря чему использовать тот же "коридор" для залета становится гораздо сложнее.Сеть "Дарвин-Z" поставляют единым полотном, готовым к монтажу. Ее можно просто зафиксировать на опорах. Для этого подойдут любые доступные средства: от металлических профилей до деревянных кольев, отметил Дорофеев.Сама сеть сделана из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр. По краям и в ключевых зонах интегрированы специальные монтажно-силовые ячейки. При натяжении они формируют прожилки, выполняющие роль несущих тросов, добавил он.

