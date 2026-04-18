Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260418/unikalnuyu-samozatyagivayuschuyusya-set-protiv-dronov-sozdali-v-rossii-1155311201.html
Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в России
Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в России
2026-04-18T13:13
2026-04-18T13:16
новости сво
россия
безопасность
новости
оружие
помощь бойцам сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155311062_0:90:947:623_1920x0_80_0_0_df11471a29ca3f6fa69e684fab59f00f.png
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155311062_0:2:947:712_1920x0_80_0_0_49ab4ad4840c0ab1d40d0bbee64b2343.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В России разработали уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов

13:13 18.04.2026 (обновлено: 13:16 18.04.2026)
 
© Фото : EXPO.UAV Противодроновая сеть "Дарвин Z" компании "Системы механической защиты"
Противодроновая сеть Дарвин Z компании Системы механической защиты
© Фото : EXPO.UAV
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В России разработали уникальную противодроновую сеть, способную самостоятельно затягивать прорывы после взрывов благодаря особой геометрии ячеек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании "Системы механической защиты" Дмитрия Дорофеева.
"Ее ячейка имеет форму латинской буквы Z. Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается в хлам, а "сползает" – соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру", - рассказал он.
По словам Дорофеева, это сокращает чистую площадь пробоя до 50%, благодаря чему использовать тот же "коридор" для залета становится гораздо сложнее.
Сеть "Дарвин-Z" поставляют единым полотном, готовым к монтажу. Ее можно просто зафиксировать на опорах. Для этого подойдут любые доступные средства: от металлических профилей до деревянных кольев, отметил Дорофеев.
Сама сеть сделана из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр. По краям и в ключевых зонах интегрированы специальные монтажно-силовые ячейки. При натяжении они формируют прожилки, выполняющие роль несущих тросов, добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СВОРоссияБезопасностьНовостиОружиеПомощь бойцам СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
