Удары по Украине сегодня: в Одессе горит порт
В Одесской области после прилетов горят объекты портовой инфраструктуры
11:04 18.04.2026 (обновлено: 13:33 18.04.2026)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в Одесской области Украины в ночь на субботу, местные власти сообщают об ударах по портовой и промышленной инфраструктуре.
"Под удары попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры в Одесском районе. Повреждены административные здания, склады, резервуары. В результате попаданий возникли пожары", - написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.
Кроме того, прилеты зафиксированы на одном из предприятий в Полтавской области. По данным местных властей, повреждено оборудование.
Также под удар попала энергетическая инфраструктура Черниговской области. Сообщается, что без электричества остаются 380 тысяч человек в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче.
В ночь на 17 апреля была остановлена работа Черниговской теплоэлектростанции из-за серьезных повреждений оборудования. Как заявили местные власти, для жителей отключили горячую воду. Точные сроки восстановления ТЭЦ не определены, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.
В пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам на Украине за неделю. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Власти украинских областей сообщали о массированных ударах по критической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, а также Днепропетровской области.