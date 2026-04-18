У Крымского моста в пробке больше 300 машин - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Ситуация на дорогах Крыма
У Крымского моста в пробке больше 300 машин
Еще в полтора раза увеличилась очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 18.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Еще в полтора раза увеличилась очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на 14:00.
В 8 утра проезда по мосту ожидали 80 машин со стороны Керчи и Тамани. Спустя два часа въезд в Крым стал свободным, а со стороны полуострова затор вырос в 4,5 раза. И с тех пор кратно растет каждый час.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 305 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.
Все машины, которые проезжают по Крымскому мосту обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года по автодорожной части мостового перехода запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
17:23Спасательная опарация на мысе Меганом в Крыму - мужчину эвакуировали морем
17:0646 дронов сбиты над Черным морем и семью регионами России за 8 часов
16:37ДТП в Крыму с протаранившим дом рейсовым автобусом - что известно
16:11Трое украинцев напали на военкомат во Львове
15:52Миротворец ООН погиб на юге Ливана
15:20Паромы в Севастополе остановили из-за непогоды
15:00До двух человек выросло число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
14:39Лавров сделал заявление о переговорах по Украине
14:22Новости СВО: армия России уничтожила более 1100 боевиков Киева
14:21Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля
14:07У Крымского моста в пробке больше 300 машин
13:54Ормузский пролив снова закрыт
13:39Армия России нанесла удары по Украине: что уничтожено
13:26Терпение лопается: Лавров предупредил Европу
13:13Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в России
12:59Нацизм откровенно возрождается в Германии и Финляндии - Лавров
12:43У Европы нет замены "Турецкому потоку"
12:34Международный день памятников – история праздника в инфографике
12:19Магнитная буря началась на Земле
12:05Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас
Лента новостейМолния