У Крымского моста в пробке больше 300 машин - РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Еще в полтора раза увеличилась очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на 14:00.В 8 утра проезда по мосту ожидали 80 машин со стороны Керчи и Тамани. Спустя два часа въезд в Крым стал свободным, а со стороны полуострова затор вырос в 4,5 раза. И с тех пор кратно растет каждый час.Все машины, которые проезжают по Крымскому мосту обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года по автодорожной части мостового перехода запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – 305 машин ждут проезда со стороны Керчи