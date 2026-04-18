У Европы нет замены "Турецкому потоку"
Последствия возможной атаки на газопровод "Турецкий поток" будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива. Об этом заявил министр энергетики и природных... РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T12:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Последствия возможной атаки на газопровод "Турецкий поток" будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на полях Анталийского дипломатического форума."Последствия атаки на "Турецкий поток" будут так или иначе сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива. Мы уже столкнулись с этим после подрыва "Северного потока", – цитирует главу ведомства РИА Новости.Байрактар указал, что "Турецкий поток" обеспечивает газом Турцию и европейские страны, и замены этому трубопроводу нет.Министр также подчеркнул, что энергетическая инфраструктура должна оставаться вне конфликтов и не подвергаться ударамВ марте этого года марта киевский режим усилил атаки на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, в период с 17 по 19 марта ВСУ предприняли попытки ударов 22 беспилотными воздушными средствами по компрессорной станции "Русская", а также попытки атаковать тремя беспилотниками компрессорную станцию "Казачья" и одним – станцию "Береговая".4 апреля в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на которой в том числе обсуждалась безопасность судоходства в Черном море и обеспечение надежности энергоснабжения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что турецкое руководство указало Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарами Взрывчатка под газопроводом между Венгрией и Сербией – производства США Участок "Турецкого потока" на территории Венгрии будет охранять армия
"Турецкий поток" обеспечивает газом Европу и Турцию и у него нет замены – Анкара
