У Европы нет замены "Турецкому потоку"

Последствия возможной атаки на газопровод "Турецкий поток" будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива. Об этом заявил министр энергетики и природных... РИА Новости Крым, 18.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Последствия возможной атаки на газопровод "Турецкий поток" будут сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на полях Анталийского дипломатического форума."Последствия атаки на "Турецкий поток" будут так или иначе сопоставимы с блокировкой Ормузского пролива. Мы уже столкнулись с этим после подрыва "Северного потока", – цитирует главу ведомства РИА Новости.Байрактар указал, что "Турецкий поток" обеспечивает газом Турцию и европейские страны, и замены этому трубопроводу нет.Министр также подчеркнул, что энергетическая инфраструктура должна оставаться вне конфликтов и не подвергаться ударамВ марте этого года марта киевский режим усилил атаки на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, в период с 17 по 19 марта ВСУ предприняли попытки ударов 22 беспилотными воздушными средствами по компрессорной станции "Русская", а также попытки атаковать тремя беспилотниками компрессорную станцию "Казачья" и одним – станцию "Береговая".4 апреля в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на которой в том числе обсуждалась безопасность судоходства в Черном море и обеспечение надежности энергоснабжения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что турецкое руководство указало Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток.

