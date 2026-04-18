Трое украинцев напали на военкомат во Львове

Трое мужчин напали на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) в здании районного ТЦК во Львове. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T16:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Трое мужчин напали на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) в здании районного ТЦК во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК.Двух нападавших задержали полицейские, третьего фигуранта разыскивают.Кроме того, по данным украинских СМИ, в Одессе 16-летний школьник поджег микроавтобус ТЦК. Подростка задержали.Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. 4 апреля в Виннице мужчина ранил ножом двух сотрудников ТЦК при попытке его мобилизовать.Ранее во Львове сотруднику ТЦК перерезали горло, он скончался. Позже в СМИ появилась информация, что подозреваемый в убийстве военкома задержан. Им оказался инспектор Львовской таможни 1991 года рождения. По данным журналистов, мужчина схватился за нож при попытке спасти своего младшего брата, которого попытался убежать, когда их машину остановили сотрудники ТЦК и полиции для проверки документов.Число только официально зафиксированных нападений на сотрудников ТЦК увеличилась в 70 раз, в действительности таких случаев гораздо больше, заявлял ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Постоянного совета организации.

