Терпение лопается: Лавров предупредил Европу
Так называемая "коалиция желающих" по Украине очень скоро превратится в "коалицию отжелавших", поскольку милитаристская политика против России не может... РИА Новости Крым, 18.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Так называемая "коалиция желающих" по Украине очень скоро превратится в "коалицию отжелавших", поскольку милитаристская политика против России не может удовлетворить интересы европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума."У меня такое ощущение, что очень скоро это все превратится в "коалицию отжелавших". Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской милитаризованной политики", – сказал глава российского дипведомства.Он отметил, что уже третий раз за современную историю человечества именно из Европы будет исходить глобальная угроза. При этом европейская элита всячески добивается того, чтобы этим триггером стала Украина, подчеркнул глава МИД РФ.Однако у России есть чем ответить на эту угрозу, и иронизировать по этому поводу не следует, подчеркнул Лавров.
Лавров предостерег Европу от угроз России: когда-то терпение лопается
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Так называемая "коалиция желающих" по Украине очень скоро превратится в "коалицию отжелавших", поскольку милитаристская политика против России не может удовлетворить интересы европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
"У меня такое ощущение, что очень скоро это все превратится в "коалицию отжелавших". Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской милитаризованной политики", – сказал глава российского дипведомства.
Он отметил, что уже третий раз за современную историю человечества именно из Европы будет исходить глобальная угроза. При этом европейская элита всячески добивается того, чтобы этим триггером стала Украина, подчеркнул глава МИД РФ.
Однако у России есть чем ответить на эту угрозу, и иронизировать по этому поводу не следует, подчеркнул Лавров.
"Сейчас некоторые пытаются иронизировать, что Россия только обещает ответить… Может быть, кто-нибудь и нас называет "бумажным тигром", как (президент США Дональд) Трамп назвал НАТО. Но я бы предостерег от таких параллелей. У нас в нашем характере есть такое качество как терпение… Но когда-то терпение лопается", – заявил министр.
