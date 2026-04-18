https://crimea.ria.ru/20260418/terpenie-lopaetsya-lavrov-predupredil-evropu-1155311387.html

Терпение лопается: Лавров предупредил Европу

2026-04-18T13:26

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

россия

европа

в мире

политика

внешняя политика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146458692_0:114:3228:1930_1920x0_80_0_0_440c75b5ff3ac1fabe256c42701a5162.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Так называемая "коалиция желающих" по Украине очень скоро превратится в "коалицию отжелавших", поскольку милитаристская политика против России не может удовлетворить интересы европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума."У меня такое ощущение, что очень скоро это все превратится в "коалицию отжелавших". Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской милитаризованной политики", – сказал глава российского дипведомства.Он отметил, что уже третий раз за современную историю человечества именно из Европы будет исходить глобальная угроза. При этом европейская элита всячески добивается того, чтобы этим триггером стала Украина, подчеркнул глава МИД РФ.Однако у России есть чем ответить на эту угрозу, и иронизировать по этому поводу не следует, подчеркнул Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание Бельгии Нацизм откровенно возрождается в Германии и Финляндии - Лавров ФРГ стала главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев – МИД

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

