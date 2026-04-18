Судоходство в Ормузе и переговоры с США: официальное заявление Ирана - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Судоходство в Ормузе и переговоры с США: официальное заявление Ирана
Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира.
новости, ормузский пролив, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, в мире
Судоходство в Ормузе и переговоры с США: официальное заявление Ирана

Иран будет контролировать судоходство в Ормузском проливе до окончания конфликта – Тегеран

17:46 18.04.2026
 
© REUTERS Francis MascarenhasСудно Jag Vasant в порту после прохождения Ормузского пролива
Судно Jag Vasant в порту после прохождения Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© REUTERS Francis Mascarenhas
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана, сообщает РИА Новости.
"Иран настроен следить за ситуацией и контролировать трафик через пролив до окончательного завершения войны и установления устойчивого мира", - говорится в заявлении.
В совбезе республики пояснили, что большая часть вооружений для американских военных баз в регионе Персидского залива поставляется через Ормузский пролив, что представляет угрозу национальной безопасности для Ирана и региона Персидского залива.
"Пока США намерены препятствовать проходу судов, используя такие методы, как морская блокада, Иран будет рассматривать это как нарушение режима прекращения огня, а также будет препятствовать ограниченному открытию Ормузского пролива", - добавили в ВСНБ.
В заявлении также отмечается, что Тегеран получил новые предложения от Вашингтона в ходе недавнего визита в исламскую республику командующего армией Пакистана Асима Мунира. Иран на данный момент изучает эти предложения.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.
Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
Президент США Дональд рамп поблагодарил Тегеран, но отказался снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что власти исламской республики якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.
Представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари 18 апреля заявил, что в связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иран открыл свое воздушное пространство
Блокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязь
США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
 
НовостиОрмузский проливИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАВ мире
 
20:19Апрельский парад планет: можно ли увидеть в Крыму
19:47"Я тебе расскажу про Керчь" - песни о самом восточном городе Крыма
19:03Число погибших при стрельбе в Киеве выросло до 6 и еще 15 пострадали
18:43Массированная атака на Кубань и выборы в Венгрии – топ новостей недели
18:29Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД
18:11Неизвестный расстрелял людей в Киеве
18:01В Крыму рейсовый автобус врезался в дом - подробности
17:52Дрон ВСУ убил женщину и ранил еще одну в Брянской области
17:46Судоходство в Ормузе и переговоры с США: официальное заявление Ирана
17:23Спасательная операция на мысе Меганом в Крыму - мужчину эвакуировали морем
17:0646 дронов сбиты над Черным морем и семью регионами России за 8 часов
16:37ДТП в Крыму с протаранившим дом рейсовым автобусом - что известно
16:11Трое украинцев напали на военкомат во Львове
15:52Миротворец ООН погиб на юге Ливана
15:20Паромы в Севастополе остановили из-за непогоды
15:00До двух человек выросло число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
14:39Лавров сделал заявление о переговорах по Украине
14:22Новости СВО: армия России уничтожила более 1100 боевиков Киева
14:21Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля
14:07У Крымского моста в пробке больше 300 машин
Лента новостейМолния