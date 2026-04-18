Судоходство в Ормузе и переговоры с США: официальное заявление Ирана

Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана, сообщает РИА Новости.В совбезе республики пояснили, что большая часть вооружений для американских военных баз в регионе Персидского залива поставляется через Ормузский пролив, что представляет угрозу национальной безопасности для Ирана и региона Персидского залива.В заявлении также отмечается, что Тегеран получил новые предложения от Вашингтона в ходе недавнего визита в исламскую республику командующего армией Пакистана Асима Мунира. Иран на данный момент изучает эти предложения.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".Президент США Дональд рамп поблагодарил Тегеран, но отказался снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что власти исламской республики якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.Представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари 18 апреля заявил, что в связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран открыл свое воздушное пространствоБлокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязьСША готовы свернуть операцию против Ирана - условие

