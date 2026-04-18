Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД
Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД
Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. РИА Новости Крым, 18.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные. Кличко позже сообщил, что два человека погибли, пятеро ранены. Сам стрелок находился в помещении супермаркета, где также были слышны звуки выстрелов.Десять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в результате стрельбы в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."По информации медиков, уже десять госпитализированных (в частности, один ребенок) в результате стрельбы на улице в Голосеевском районе", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Позднее глава Киевского режима Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
украина
киев, стрельба, виталий кличко, происшествия, новости, украина

Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные. Кличко позже сообщил, что два человека погибли, пятеро ранены. Сам стрелок находился в помещении супермаркета, где также были слышны звуки выстрелов.
"Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания. Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались контактировать переговорщики. Количество жертв нападавшего уточняется", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
Десять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в результате стрельбы в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"По информации медиков, уже десять госпитализированных (в частности, один ребенок) в результате стрельбы на улице в Голосеевском районе", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Позднее глава Киевского режима Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти пострадавших.
КиевСтрельбаВиталий КличкоПроисшествияНовостиУкраина
 
