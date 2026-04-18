Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД

Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД - РИА Новости Крым, 18.04.2026

Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании – глава МВД

Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T18:29

2026-04-18T18:29

2026-04-18T18:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные. Кличко позже сообщил, что два человека погибли, пятеро ранены. Сам стрелок находился в помещении супермаркета, где также были слышны звуки выстрелов.Десять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в результате стрельбы в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."По информации медиков, уже десять госпитализированных (в частности, один ребенок) в результате стрельбы на улице в Голосеевском районе", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Позднее глава Киевского режима Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти пострадавших.

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, стрельба, виталий кличко, происшествия, новости, украина