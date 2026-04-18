США продлили снятие санкций с российской нефти

Министерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабления американских санкций... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T09:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Министерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабления американских санкций действует до 16 мая. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Он отметил, что продление снятия санкций на российскую нефть, "против которого яро выступали все поджигатели войны", как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути."Многие страны, включая США, все лучше понимают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Санкции против России неэффективны и деструктивны", – прокомментировал решение минфина США спецпредставитель российского лидера.Дмитриев добавил, что продление снятия санкций с российской нефти, "безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии".Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Решение было принято с целью снизить давление на мировой нефтяной рынок на фоне войны США и Израиля с Ираном. В Белом доме рассматривают санкционное послабление как инструмент, который может поддержать предложение нефти на рынке и ограничить рост цен.

