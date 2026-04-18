США продлили снятие санкций с российской нефти - РИА Новости Крым, 18.04.2026
США продлили снятие санкций с российской нефти
Министерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабления американских санкций... РИА Новости Крым, 18.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Министерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабления американских санкций действует до 16 мая. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Он отметил, что продление снятия санкций на российскую нефть, "против которого яро выступали все поджигатели войны", как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути."Многие страны, включая США, все лучше понимают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Санкции против России неэффективны и деструктивны", – прокомментировал решение минфина США спецпредставитель российского лидера.Дмитриев добавил, что продление снятия санкций с российской нефти, "безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии".Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Решение было принято с целью снизить давление на мировой нефтяной рынок на фоне войны США и Израиля с Ираном. В Белом доме рассматривают санкционное послабление как инструмент, который может поддержать предложение нефти на рынке и ограничить рост цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязьЦены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогнозДмитрий Киселев назвал российскую экономику героической
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Министерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабления американских санкций действует до 16 мая. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"США сняли санкции с российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. Документ действует до 16 мая. Таким образом, несмотря на активное политическое сопротивление, было продлено снятие санкций с российской нефти", – написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что продление снятия санкций на российскую нефть, "против которого яро выступали все поджигатели войны", как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути.
"Многие страны, включая США, все лучше понимают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Санкции против России неэффективны и деструктивны", – прокомментировал решение минфина США спецпредставитель российского лидера.
Дмитриев добавил, что продление снятия санкций с российской нефти, "безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии".
Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Решение было принято с целью снизить давление на мировой нефтяной рынок на фоне войны США и Израиля с Ираном. В Белом доме рассматривают санкционное послабление как инструмент, который может поддержать предложение нефти на рынке и ограничить рост цен.
