Спасательная операция на мысе Меганом в Крыму - мужчину эвакуировали морем - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Спасательная операция на мысе Меганом в Крыму - мужчину эвакуировали морем
2026-04-18T17:23
2026-04-18T17:32
17:23 18.04.2026 (обновлено: 17:32 18.04.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь мужчине на мысе Меганом. Об этом сообщает МЧС Крыма.
"Поступила информация о том, что на мысе Меганом мужчина сломал ногу, передвигаться самостоятельно не может. Для оказания помощи выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и ГУ МЧС России по РК. Прибыв в предполагаемый район проведения спасработ, спасатели оперативно обнаружили пострадавшего на сыпучем грунте гравийной бухты мыса Меганом", - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства оказали мужчине первую доврачебную помощь и на спецносилках по сыпучему грунту транспортировали туриста на борт пласредства и доставили на центральный пляж Судака. После этого мужчину отвезли в больницу, добавили в ведомстве.
МЧС Республики Крым напоминает о важности соблюдения правил безопасного поведения в горно-лесной зоне:
- надевайте в поход удобную одежду и обувь;
- заранее изучите маршрут следования;
- не отправляйтесь в горы в одиночку.
В случае происшествия звоните по номеру телефона 112.
