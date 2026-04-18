Спасательная операция на мысе Меганом в Крыму - мужчину эвакуировали морем

Крымские спасатели оказали помощь мужчине на мысе Меганом. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T17:23

2026-04-18T17:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь мужчине на мысе Меганом. Об этом сообщает МЧС Крыма."Поступила информация о том, что на мысе Меганом мужчина сломал ногу, передвигаться самостоятельно не может. Для оказания помощи выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и ГУ МЧС России по РК. Прибыв в предполагаемый район проведения спасработ, спасатели оперативно обнаружили пострадавшего на сыпучем грунте гравийной бухты мыса Меганом", - говорится в сообщении.Сотрудники ведомства оказали мужчине первую доврачебную помощь и на спецносилках по сыпучему грунту транспортировали туриста на борт пласредства и доставили на центральный пляж Судака. После этого мужчину отвезли в больницу, добавили в ведомстве.МЧС Республики Крым напоминает о важности соблюдения правил безопасного поведения в горно-лесной зоне: - надевайте в поход удобную одежду и обувь; - заранее изучите маршрут следования; - не отправляйтесь в горы в одиночку. В случае происшествия звоните по номеру телефона 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

